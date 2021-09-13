https://ru.sputnik.md/20210913/matvienko-mpa-sng-obsudit-voprosy-trudovoy-migratsii-v-period-pandemii-44707141.html

Матвиенко: МПА СНГ обсудит вопросы трудовой миграции в период пандемии

Матвиенко: МПА СНГ обсудит вопросы трудовой миграции в период пандемии

МПА СНГ обсудит вопросы трудовой миграции в период пандемии

2021-09-13T14:15+0300

2021-09-13T14:15+0300

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россия

в мире

валентина матвиенко

мпа снг

трудовая миграция

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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Межпарламентская ассамблея СНГ на предстоящей в ноябре сессии намерена обсудить совместный проект заявления с Европейским региональным бюро ВОЗ и Международной организацией по миграции о мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в условиях пандемии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, передает РИА Новости.По ее словам, особое внимание будет уделено вопросам как самой миграции, так и комплексной защиты трудящихся мигрантов."Тогда же МПА СНГ совместно с ВОЗ планирует провести международную конференцию – всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития", - добавила законодатель.Она подчеркнула, что российская сторона высоко ценит готовность партнеров из ВОЗ вести столь динамичную и слаженную работу.

https://ru.sputnik.md/20210911/zainteresovany-pas-razvitii-i-uglublenii-otnosheniy-russia-44674176.html

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в мире, валентина матвиенко, мпа снг, трудовая миграция