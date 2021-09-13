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Матвиенко: МПА СНГ обсудит вопросы трудовой миграции в период пандемии
Матвиенко: МПА СНГ обсудит вопросы трудовой миграции в период пандемии
МПА СНГ обсудит вопросы трудовой миграции в период пандемии
2021-09-13T14:15+0300
2021-09-13T14:15+0300
2021-09-13T14:15+0300
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валентина матвиенко
мпа снг
трудовая миграция
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Межпарламентская ассамблея СНГ на предстоящей в ноябре сессии намерена обсудить совместный проект заявления с Европейским региональным бюро ВОЗ и Международной организацией по миграции о мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в условиях пандемии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, передает РИА Новости.По ее словам, особое внимание будет уделено вопросам как самой миграции, так и комплексной защиты трудящихся мигрантов."Тогда же МПА СНГ совместно с ВОЗ планирует провести международную конференцию – всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития", - добавила законодатель.Она подчеркнула, что российская сторона высоко ценит готовность партнеров из ВОЗ вести столь динамичную и слаженную работу.
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в мире, валентина матвиенко, мпа снг, трудовая миграция
Матвиенко: МПА СНГ обсудит вопросы трудовой миграции в период пандемии
Особое внимание будет уделено вопросам комплексной защиты трудящихся мигрантов.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik.
Межпарламентская ассамблея СНГ на предстоящей в ноябре сессии намерена обсудить совместный проект заявления с Европейским региональным бюро ВОЗ и Международной организацией по миграции о мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в условиях пандемии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, передает РИА Новости
.
"На предстоящей пленарной сессии МПА СНГ в ноябре будет рассмотрен проект совместного заявления МПА СНГ, Европейского регионального бюро ВОЗ и Международной организации по миграции о мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии", - сказала Матвиенко.
По ее словам, особое внимание будет уделено вопросам как самой миграции, так и комплексной защиты трудящихся мигрантов.
"Тогда же МПА СНГ совместно с ВОЗ планирует провести международную конференцию – всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития", - добавила законодатель.
Она подчеркнула, что российская сторона высоко ценит готовность партнеров из ВОЗ вести столь динамичную и слаженную работу.