https://ru.sputnik.md/20210913/merkel-evrosoyuz-44723972.html

Меркель высказалась за расширение Евросоюза

Меркель высказалась за расширение Евросоюза

Меркель высказалась за расширение Евросоюза

2021-09-13T23:32+0300

2021-09-13T23:32+0300

2021-09-13T23:32+0300

политика

в мире

сербия

ангела меркель

александр вучич

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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Белград заявила, что вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС, сообщает РИА Новости.В свою очередь президент Сербии Александр Вучич отметил, что его страна не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, а Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге."Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы – мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично", – заявил Вучич.Меркель в понедельник прибыла с рабочим визитом в Сербию. После торжественной встречи в аэропорту сербский президент Александр Вучич принял германского канцлера в правительственном комплексе "Палата Сербия". Там они провели разговор за закрытыми дверями и сделали заявления для СМИ.

https://ru.sputnik.md/20210911/glava-estonii-kiev-rasstoyanie-neskolkikh-svetovykh-let-es-44677436.html

https://ru.sputnik.md/20210907/obeschaniya-i-realnost-zhdut-li-moldovu-v-evrosoyuze-44564016.html

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в мире, сербия, ангела меркель, александр вучич