https://ru.sputnik.md/20210913/merkel-evrosoyuz-44723972.html
Меркель высказалась за расширение Евросоюза
Меркель высказалась за расширение Евросоюза
Меркель высказалась за расширение Евросоюза
2021-09-13T23:32+0300
2021-09-13T23:32+0300
2021-09-13T23:32+0300
политика
в мире
сербия
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Белград заявила, что вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС, сообщает РИА Новости.В свою очередь президент Сербии Александр Вучич отметил, что его страна не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, а Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге."Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы – мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично", – заявил Вучич.Меркель в понедельник прибыла с рабочим визитом в Сербию. После торжественной встречи в аэропорту сербский президент Александр Вучич принял германского канцлера в правительственном комплексе "Палата Сербия". Там они провели разговор за закрытыми дверями и сделали заявления для СМИ.
https://ru.sputnik.md/20210911/glava-estonii-kiev-rasstoyanie-neskolkikh-svetovykh-let-es-44677436.html
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в мире, сербия, ангела меркель, александр вучич
Меркель высказалась за расширение Евросоюза
По мнению канцлера ФРГ, прием стран Западных Балкан в Евросоюз является большим геостратегическим интересом.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Белград заявила, что вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС, сообщает РИА Новости
.
"Знаю, что есть представление о том, что процесс (евроинтеграции – ред.) идет медленно и европейская сторона придумывает новые требования. Но мы видим ряд результатов и прогресс... Но все страны-члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес, чтобы все эти страны были приняты в ЕС", – заявила канцлер Германии.
В свою очередь президент Сербии Александр Вучич отметил, что его страна не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, а Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге.
"Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы – мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично", – заявил Вучич.
Меркель в понедельник прибыла с рабочим визитом в Сербию. После торжественной встречи в аэропорту сербский президент Александр Вучич принял германского канцлера в правительственном комплексе "Палата Сербия". Там они провели разговор за закрытыми дверями и сделали заявления для СМИ.