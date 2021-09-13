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https://ru.sputnik.md/20210913/minselkhoz-yabloki-44717634.html
Минсельхоз выступил с уточнением по поводу якобы выброшенных яблок
Минсельхоз выступил с уточнением по поводу якобы выброшенных яблок
Минсельхоз выступил с уточнением по поводу якобы выброшенных яблок
2021-09-13T17:50+0300
2021-09-13T17:53+0300
общество
в молдове
ион чебан
молдова
яблоки
министерство сельского хозяйства
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В Сети распространился ролик, где неизвестный мужчина рассказывает, что якобы молдавский фермер с севера республики вынужден выбрасывать яблоки, потому что не имеет возможности их продать. В связи с этим в Министерстве сельского хозяйства выступили с уточнением. В ведомстве заявили, что информация в ролике ложная. Представители районного управления сельского хозяйства в беседе с аграрием выяснили, что у него есть договор с одним заводом о покупке яблок.Видео, распространившееся в Сети, попало в поле зрения примара Кишинева Иона Чебана. Позднее он заявил на заседании муниципальных служб, что мэрия готова найти средства, чтобы оказать помощь фермерам, купив у них фрукты для школ и больниц.
https://ru.sputnik.md/20210913/moldavskie-fermery-vybrasyvali-tonny-yablok-cheban-gotov-pomoch-agrariyam-44710056.html
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в молдове, ион чебан, молдова, яблоки, министерство сельского хозяйства

Минсельхоз выступил с уточнением по поводу якобы выброшенных яблок

17:50 13.09.2021 (обновлено: 17:53 13.09.2021)
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© Sputnik / Evghenii PanasencoЯблоки
Яблоки - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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В Минсельхозе опровергли информацию, что молдавские фермеры на севере страны выбрасывают яблоки из-за невозможности их продать.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В Сети распространился ролик, где неизвестный мужчина рассказывает, что якобы молдавский фермер с севера республики вынужден выбрасывать яблоки, потому что не имеет возможности их продать. В связи с этим в Министерстве сельского хозяйства выступили с уточнением.
В ведомстве заявили, что информация в ролике ложная. Представители районного управления сельского хозяйства в беседе с аграрием выяснили, что у него есть договор с одним заводом о покупке яблок.

"Стороны договорились, что завод предоставит фермерам большегрузный транспорт для перевозки фруктов, который самостоятельно заберет их у въезда в сад", – говорится в сообщении ведомства.

Видео, распространившееся в Сети, попало в поле зрения примара Кишинева Иона Чебана. Позднее он заявил на заседании муниципальных служб, что мэрия готова найти средства, чтобы оказать помощь фермерам, купив у них фрукты для школ и больниц.
Урожай яблок - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
Общество
Молдавские фермеры выбрасывали тонны яблок: Чебан готов помочь аграриям
13:15
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