https://ru.sputnik.md/20210913/minselkhoz-yabloki-44717634.html

Минсельхоз выступил с уточнением по поводу якобы выброшенных яблок

Минсельхоз выступил с уточнением по поводу якобы выброшенных яблок

Минсельхоз выступил с уточнением по поводу якобы выброшенных яблок

2021-09-13T17:50+0300

2021-09-13T17:50+0300

2021-09-13T17:53+0300

общество

в молдове

ион чебан

молдова

яблоки

министерство сельского хозяйства

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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В Сети распространился ролик, где неизвестный мужчина рассказывает, что якобы молдавский фермер с севера республики вынужден выбрасывать яблоки, потому что не имеет возможности их продать. В связи с этим в Министерстве сельского хозяйства выступили с уточнением. В ведомстве заявили, что информация в ролике ложная. Представители районного управления сельского хозяйства в беседе с аграрием выяснили, что у него есть договор с одним заводом о покупке яблок.Видео, распространившееся в Сети, попало в поле зрения примара Кишинева Иона Чебана. Позднее он заявил на заседании муниципальных служб, что мэрия готова найти средства, чтобы оказать помощь фермерам, купив у них фрукты для школ и больниц.

https://ru.sputnik.md/20210913/moldavskie-fermery-vybrasyvali-tonny-yablok-cheban-gotov-pomoch-agrariyam-44710056.html

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в молдове, ион чебан, молдова, яблоки, министерство сельского хозяйства