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Мир за сутки: триумф Медведева, взрыв в Джорджии, в Кишиневе сбили ребенка
Мир за сутки: триумф Медведева, взрыв в Джорджии, в Кишиневе сбили ребенка
Медведев выйиграл US Open в Джорджии взрыв газа в Кишиневе сбили ребенка
2021-09-13T08:46+0300
2021-09-13T08:47+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Триумф российского тенниса: Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open).Как передает РИА Новости, Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (второй номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4.За матч Медведев сделал 16 эйсов и совершил девять двойных ошибок. Джокович шесть раз подал навылет и сделал три двойных ошибки. У Медведева было четыре брейка, у Джоковича — один.Победа Медведева - триумф российского мужского тенниса и спорта в целом, считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. "Этот год в теннисе для нас вообще выдающийся. Мы выиграли ATP Cup, выиграли золото Олимпиады, а Даня выиграл US Open!" - сказал он РИА Новости.Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Большого шлема. В феврале 25-летний россиянин уступил Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.В жилом комплексе в штате Джорджия произошел взрывЧетыре человека пострадали в результате взрыва в жилом комплексе в округе Де-Калб в американском штате Джорджия, передает RT со ссылкой на WSB-TV 2 .Два человека считаются пропавшими без вести.Как сообщили полицейские, по прибытии они обнаружили задымление в здании и почувствовали сильный запах газа. Жильцов эвакуировали.Причины произошедшего устанавливаются.В Кишиневе ребенка сбили на "зебре"Сообщение об аварии поступило в полицию в 7.30, ДТП произошло на главном проспекте столицы. Как сообщила пресс-секретарь полиции Кишинева Светлана Скрипник, автомобиль марки Chevrolet сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе на проспекте Штефана чел Маре. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники патрульной службы, выясняются все обстоятельства ДТП. Ребенка с места аварии забрали полицейские, они транспортировали пострадавшую в больницу для оказания ей необходимой помощи.
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в мире, в молдове

Мир за сутки: триумф Медведева, взрыв в Джорджии, в Кишиневе сбили ребенка

08:46 13.09.2021 (обновлено: 08:47 13.09.2021)
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Теннис. Мужчины. П. Карреньо-Буста - Д. Медведев
Олимпиада-2020. Теннис. Мужчины. П. Карреньо-Буста - Д. Медведев - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Триумф российского тенниса: Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open).
Как передает РИА Новости, Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (второй номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
За матч Медведев сделал 16 эйсов и совершил девять двойных ошибок. Джокович шесть раз подал навылет и сделал три двойных ошибки. У Медведева было четыре брейка, у Джоковича — один.
Победа Медведева - триумф российского мужского тенниса и спорта в целом, считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. "Этот год в теннисе для нас вообще выдающийся. Мы выиграли ATP Cup, выиграли золото Олимпиады, а Даня выиграл US Open!" - сказал он РИА Новости.
Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Большого шлема. В феврале 25-летний россиянин уступил Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

В жилом комплексе в штате Джорджия произошел взрыв

Четыре человека пострадали в результате взрыва в жилом комплексе в округе Де-Калб в американском штате Джорджия, передает RT со ссылкой на WSB-TV 2 .
Два человека считаются пропавшими без вести.
Как сообщили полицейские, по прибытии они обнаружили задымление в здании и почувствовали сильный запах газа. Жильцов эвакуировали.
Причины произошедшего устанавливаются.

В Кишиневе ребенка сбили на "зебре"

Сообщение об аварии поступило в полицию в 7.30, ДТП произошло на главном проспекте столицы.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Кишинева Светлана Скрипник, автомобиль марки Chevrolet сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе на проспекте Штефана чел Маре. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники патрульной службы, выясняются все обстоятельства ДТП.
Ребенка с места аварии забрали полицейские, они транспортировали пострадавшую в больницу для оказания ей необходимой помощи.
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