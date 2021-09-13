https://ru.sputnik.md/20210913/mir-za-sutki-triumf-medvedeva-vzryv-v-dzhordzhii-v-kishineve-sbili-rebenka-44696746.html

Мир за сутки: триумф Медведева, взрыв в Джорджии, в Кишиневе сбили ребенка

Мир за сутки: триумф Медведева, взрыв в Джорджии, в Кишиневе сбили ребенка

Медведев выйиграл US Open в Джорджии взрыв газа в Кишиневе сбили ребенка

2021-09-13T08:46+0300

2021-09-13T08:46+0300

2021-09-13T08:47+0300

общество

в мире

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44696719_0:306:3007:1997_1920x0_80_0_0_cce68f7a8238f5fe8348d975c4c75a8d.jpg

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Триумф российского тенниса: Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open).Как передает РИА Новости, Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (второй номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4.За матч Медведев сделал 16 эйсов и совершил девять двойных ошибок. Джокович шесть раз подал навылет и сделал три двойных ошибки. У Медведева было четыре брейка, у Джоковича — один.Победа Медведева - триумф российского мужского тенниса и спорта в целом, считает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. "Этот год в теннисе для нас вообще выдающийся. Мы выиграли ATP Cup, выиграли золото Олимпиады, а Даня выиграл US Open!" - сказал он РИА Новости.Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Большого шлема. В феврале 25-летний россиянин уступил Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.В жилом комплексе в штате Джорджия произошел взрывЧетыре человека пострадали в результате взрыва в жилом комплексе в округе Де-Калб в американском штате Джорджия, передает RT со ссылкой на WSB-TV 2 .Два человека считаются пропавшими без вести.Как сообщили полицейские, по прибытии они обнаружили задымление в здании и почувствовали сильный запах газа. Жильцов эвакуировали.Причины произошедшего устанавливаются.В Кишиневе ребенка сбили на "зебре"Сообщение об аварии поступило в полицию в 7.30, ДТП произошло на главном проспекте столицы. Как сообщила пресс-секретарь полиции Кишинева Светлана Скрипник, автомобиль марки Chevrolet сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе на проспекте Штефана чел Маре. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники патрульной службы, выясняются все обстоятельства ДТП. Ребенка с места аварии забрали полицейские, они транспортировали пострадавшую в больницу для оказания ей необходимой помощи.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, в молдове