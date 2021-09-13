https://ru.sputnik.md/20210913/moldavskie-fermery-vybrasyvali-tonny-yablok-cheban-gotov-pomoch-agrariyam-44710056.html
Молдавские фермеры выбрасывали тонны яблок: Чебан готов помочь аграриям
Молдавские фермеры выбрасывали тонны яблок: Чебан готов помочь аграриям
Примэрия Кишинева купит яблоки у молдавских производителей
2021-09-13T13:15+0300
2021-09-13T13:15+0300
2021-09-13T13:15+0300
общество
в молдове
кишинев
ион чебан
молдова
яблоки
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. На этой неделе примэрия Кишинева проведет встречу с местными производителями яблок для закупки фруктов для муниципальных школ и больниц. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный градоначальник Ион Чебан. Примар возмущен тем, что местные производители яблок не имели возможности продать свою продукцию и были вынуждены выбросить ее."Недопустимо избавляться от местной фруктовой продукции. Наши фрукты известны своим высоким качеством", - отметил Чебан.Такое заявление он сделал в связи с появлением в Сети видео, на котором молдавские производители были вынуждены выбрасывать свою продукцию. Он попросил заместителей примара Ольгу Урсу и Анжелу Кутасевич определить финансовые ресурсы и организовать встречу с молдавскими фермерами для покупки продукции для школ и больниц в Кишиневе."Мэрия должна определить финансовые ресурсы, чтобы протянуть руку помощи местным фермерам", - считает Чебан.Согласно данным статистики, Молдова входит в первую десятку стран - экспортеров яблок в Европе с годовым производством более 500 тысяч тонн.
https://ru.sputnik.md/20210816/moldova-sng-postavschik-yabloki-vinograd-rossia-43938849.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, яблоки
Молдавские фермеры выбрасывали тонны яблок: Чебан готов помочь аграриям
Власти Кишинева намерены протянуть руку помощи молдавским производителям и закупить у них товар для столичных школ и больниц.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. На этой неделе примэрия Кишинева проведет встречу с местными производителями яблок для закупки фруктов для муниципальных школ и больниц. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный градоначальник Ион Чебан.
Примар возмущен тем, что местные производители яблок не имели возможности продать свою продукцию и были вынуждены выбросить ее.
"Недопустимо избавляться от местной фруктовой продукции. Наши фрукты известны своим высоким качеством", - отметил Чебан.
Такое заявление он сделал в связи с появлением в Сети видео, на котором молдавские производители были вынуждены выбрасывать свою продукцию.
Он попросил заместителей примара Ольгу Урсу и Анжелу Кутасевич определить финансовые ресурсы и организовать встречу с молдавскими фермерами для покупки продукции для школ и больниц в Кишиневе.
"Мэрия должна определить финансовые ресурсы, чтобы протянуть руку помощи местным фермерам", - считает Чебан.
Согласно данным статистики, Молдова входит в первую десятку стран - экспортеров яблок в Европе с годовым производством более 500 тысяч тонн.