https://ru.sputnik.md/20210913/moldavskie-voennye-uchastvuyut-ucheniyakh-v-germanii-44701630.html
Sabre Junction 2021: молдавские военные участвуют в учениях в Германии
Sabre Junction 2021: молдавские военные участвуют в учениях в Германии
Молдавские военные участвуют в учениях Sabre Junction 2021
2021-09-13T11:50+0300
2021-09-13T11:50+0300
2021-09-13T11:50+0300
германия
в мире
молдова
министерство обороны молдовы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44698988_0:10:1906:1082_1920x0_80_0_0_99911573f134ac867d27474dc8e67f65.jpg
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Контингент национальной армии проходит обучение на полигоне Хоэнфельсе в Германии. Речь идет о многонациональных учениях Sabre Junction 2021. Об этом сообщили в Министерстве обороны Молдовы. По данным ведомства, целью учений является обмен опытом между спецподразделениями государств-участников и повышение уровня оперативной совместимости при выполнении миссий. Отмечается, что Sabre Junction 2021 проходит одновременно в учебных центрах Hohenfiels и Grafenwoehr в Германии. Учения продлятся до 27 сентября. В них участвуют солдаты из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Франции, Венгрии, Италии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и США. Национальная армия принимает участие в учениях Sabre Junction с 2015 года.
https://ru.sputnik.md/20210903/moldova-nato-44474396.html
германия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44698988_0:0:1906:1430_1920x0_80_0_0_f97324832fa5eca8235b8c029fdedb67.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
германия, в мире, молдова, министерство обороны молдовы
Sabre Junction 2021: молдавские военные участвуют в учениях в Германии
В Германии проходят очередные военные учения, в которых Молдова принимает участие.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Контингент национальной армии проходит обучение на полигоне Хоэнфельсе в Германии. Речь идет о многонациональных учениях Sabre Junction 2021. Об этом сообщили в Министерстве обороны Молдовы.
По данным ведомства, целью учений является обмен опытом между спецподразделениями государств-участников и повышение уровня оперативной совместимости при выполнении миссий.
"Легенда предусматривает обучение военнослужащих в соответствии с международными стандартами, в том числе стрельбу из пехотного оружия в специально оборудованных помещениях (стрелковых домах)", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что Sabre Junction 2021 проходит одновременно в учебных центрах Hohenfiels и Grafenwoehr в Германии. Учения продлятся до 27 сентября.
В них участвуют солдаты из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Франции, Венгрии, Италии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и США.
Национальная армия принимает участие в учениях Sabre Junction с 2015 года.