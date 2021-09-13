https://ru.sputnik.md/20210913/moldavskie-voennye-uchastvuyut-ucheniyakh-v-germanii-44701630.html

Sabre Junction 2021: молдавские военные участвуют в учениях в Германии

Sabre Junction 2021: молдавские военные участвуют в учениях в Германии

Молдавские военные участвуют в учениях Sabre Junction 2021

2021-09-13T11:50+0300

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германия

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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Контингент национальной армии проходит обучение на полигоне Хоэнфельсе в Германии. Речь идет о многонациональных учениях Sabre Junction 2021. Об этом сообщили в Министерстве обороны Молдовы. По данным ведомства, целью учений является обмен опытом между спецподразделениями государств-участников и повышение уровня оперативной совместимости при выполнении миссий. Отмечается, что Sabre Junction 2021 проходит одновременно в учебных центрах Hohenfiels и Grafenwoehr в Германии. Учения продлятся до 27 сентября. В них участвуют солдаты из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Франции, Венгрии, Италии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и США. Национальная армия принимает участие в учениях Sabre Junction с 2015 года.

https://ru.sputnik.md/20210903/moldova-nato-44474396.html

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германия, в мире, молдова, министерство обороны молдовы