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Sabre Junction 2021: молдавские военные участвуют в учениях в Германии
Sabre Junction 2021: молдавские военные участвуют в учениях в Германии
Молдавские военные участвуют в учениях Sabre Junction 2021
2021-09-13T11:50+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Контингент национальной армии проходит обучение на полигоне Хоэнфельсе в Германии. Речь идет о многонациональных учениях Sabre Junction 2021. Об этом сообщили в Министерстве обороны Молдовы. По данным ведомства, целью учений является обмен опытом между спецподразделениями государств-участников и повышение уровня оперативной совместимости при выполнении миссий. Отмечается, что Sabre Junction 2021 проходит одновременно в учебных центрах Hohenfiels и Grafenwoehr в Германии. Учения продлятся до 27 сентября. В них участвуют солдаты из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Франции, Венгрии, Италии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и США. Национальная армия принимает участие в учениях Sabre Junction с 2015 года.
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германия, в мире, молдова, министерство обороны молдовы

Sabre Junction 2021: молдавские военные участвуют в учениях в Германии

11:50 13.09.2021
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© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii MoldovaМолдавские военные участвуют в учениях Saber Junction 2021 в Германии
Молдавские военные участвуют в учениях Saber Junction 2021 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Германии проходят очередные военные учения, в которых Молдова принимает участие.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Контингент национальной армии проходит обучение на полигоне Хоэнфельсе в Германии. Речь идет о многонациональных учениях Sabre Junction 2021. Об этом сообщили в Министерстве обороны Молдовы.
По данным ведомства, целью учений является обмен опытом между спецподразделениями государств-участников и повышение уровня оперативной совместимости при выполнении миссий.
"Легенда предусматривает обучение военнослужащих в соответствии с международными стандартами, в том числе стрельбу из пехотного оружия в специально оборудованных помещениях (стрелковых домах)", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что Sabre Junction 2021 проходит одновременно в учебных центрах Hohenfiels и Grafenwoehr в Германии. Учения продлятся до 27 сентября.
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В них участвуют солдаты из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Франции, Венгрии, Италии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и США.
Национальная армия принимает участие в учениях Sabre Junction с 2015 года.
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