https://ru.sputnik.md/20210913/nayden-chernyy-yaschik-poterpevshego-krushenie-samoleta-l-410-44698323.html
Найден черный ящик потерпевшего крушение самолета L-410
Найден черный ящик потерпевшего крушение самолета L-410
Черный ящик потерпевшего крушение самолета L-410 нашли
2021-09-13T09:26+0300
2021-09-13T09:26+0300
2021-09-13T09:32+0300
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крушение
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Один черный ящик самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, найден, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."Один из черных ящиков найден", — заявил собеседник агентства.L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения.В результате инцидента погибли четыре человека: член экипажа и три пассажира. Пострадали 12 человек, их доставили в медучреждение поселка Казачинское. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их отправили в Иркутск.Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч, пострадавшим в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей.Следственный комитет (СК) открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
https://ru.sputnik.md/20210912/zhestkaya-posadka-samoleta-v-irkutskoy-oblasti---pogibli-chetyre-cheloveka-44695692.html
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в мире, крушение
Найден черный ящик потерпевшего крушение самолета L-410
09:26 13.09.2021 (обновлено: 09:32 13.09.2021)
L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, в воскресенье совершил жесткую посадку в тайге.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik.
Один черный ящик самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, найден, сообщил РИА Новости
представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Один из черных ящиков найден", — заявил собеседник агентства.
L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения.
В результате инцидента погибли четыре человека: член экипажа и три пассажира. Пострадали 12 человек, их доставили в медучреждение поселка Казачинское. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их отправили в Иркутск.
Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч, пострадавшим в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей.
Следственный комитет (СК) открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.