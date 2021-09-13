https://ru.sputnik.md/20210913/nayden-chernyy-yaschik-poterpevshego-krushenie-samoleta-l-410-44698323.html

Найден черный ящик потерпевшего крушение самолета L-410

Найден черный ящик потерпевшего крушение самолета L-410

Черный ящик потерпевшего крушение самолета L-410 нашли

2021-09-13T09:26+0300

2021-09-13T09:26+0300

2021-09-13T09:32+0300

россия

в мире

крушение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0d/44697811_0:0:1029:580_1920x0_80_0_0_47ab1daa13573809cfcbd9f54ee07379.jpg

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Один черный ящик самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, найден, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."Один из черных ящиков найден", — заявил собеседник агентства.L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения.В результате инцидента погибли четыре человека: член экипажа и три пассажира. Пострадали 12 человек, их доставили в медучреждение поселка Казачинское. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их отправили в Иркутск.Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч, пострадавшим в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей.Следственный комитет (СК) открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.

https://ru.sputnik.md/20210912/zhestkaya-posadka-samoleta-v-irkutskoy-oblasti---pogibli-chetyre-cheloveka-44695692.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, крушение