https://ru.sputnik.md/20210913/novoe-podorozhanie-topliva-moldove-nare-opublikovali-tseny-44709734.html

Новое подорожание топлива в Молдове: НАРЭ опубликовало цены

Новое подорожание топлива в Молдове: НАРЭ опубликовало цены

Новое подорожание топлива в Молдове: в НАРЭ опубликовали цены

2021-09-13T12:56+0300

2021-09-13T12:56+0300

2021-09-13T13:01+0300

экономика

в молдове

топливо

молдова

национальное агентство по регулированию в энергетике

бензин

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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные розничные цены на основные виды топлива на 14 сентября. Так, цена 95-го бензина составила 20,83 лея за литр (+5 банов). Цена дизтоплива осталась на прежнем уровне — 16,71 лея.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.

https://ru.sputnik.md/20210910/podorozhanie-topliva-44658192.html

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в молдове, топливо, молдова, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин