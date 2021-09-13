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Новое подорожание топлива в Молдове: НАРЭ опубликовало цены
Новое подорожание топлива в Молдове: НАРЭ опубликовало цены
Новое подорожание топлива в Молдове: в НАРЭ опубликовали цены
2021-09-13T12:56+0300
2021-09-13T13:01+0300
экономика
в молдове
топливо
молдова
национальное агентство по регулированию в энергетике
бензин
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные розничные цены на основные виды топлива на 14 сентября. Так, цена 95-го бензина составила 20,83 лея за литр (+5 банов). Цена дизтоплива осталась на прежнем уровне — 16,71 лея.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
https://ru.sputnik.md/20210910/podorozhanie-topliva-44658192.html
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в молдове, топливо, молдова, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин

Новое подорожание топлива в Молдове: НАРЭ опубликовало цены

12:56 13.09.2021 (обновлено: 13:01 13.09.2021)
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© Sputnik / Игорь ЗарембоАЗС
АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Топливо в Молдове снова растет в цене.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные розничные цены на основные виды топлива на 14 сентября.
Так, цена 95-го бензина составила 20,83 лея за литр (+5 банов). Цена дизтоплива осталась на прежнем уровне — 16,71 лея.
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Топливные пистолеты на АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
Экономика
Снова подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены
10 сентября, 21:16
288
Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
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