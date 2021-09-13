https://ru.sputnik.md/20210913/pikin-budet-li-moldova-pokupat-rossiyskiy-gaz-za-600-dollarov-za-tysyachu-kubometrov-44640645.html
Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
Директор Фонда энергетического развития рассказал, что для России означает продажа газа ближайшим союзникам, и от чего зависит стоимость газа.
2021-09-13T09:00+0300
2021-09-13T09:00+0300
2021-09-13T09:00+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0a/44640712_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_6609a28d95d754e9af0bc023e93cca17.jpg
Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
Пикин считает, что цена газа для Молдовы и на этот раз не должна измениться, несмотря на то что "Газпром" может в новом договоре попытаться проиндексировать его стоимость. Стоит напомнить, что в прошлом году цены на газ были очень низкими – на биржах Европы они опускались ниже контрактных цен "Газпрома".
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0a/44640712_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_ac2a0d606c76b45385d46131ed0d4c5a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
Директор Фонда энергетического развития рассказал, что для России означает продажа газа ближайшим союзникам и от чего зависит его стоимость.
"Продажа газа ближайшим союзникам – это не всегда только рыночный шаг, он больше политический. Поэтому Молдова и Белоруссия покупают газ по самой низкой стоимости, которая не привязана к мировым ценам на газ", - пояснил в эфире студии Sputnik Молдова
директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Пикин считает, что цена газа для Молдовы и на этот раз не должна измениться, несмотря на то что "Газпром" может в новом договоре попытаться проиндексировать его стоимость. Стоит напомнить, что в прошлом году цены на газ были очень низкими – на биржах Европы они опускались ниже контрактных цен "Газпрома".
"Сейчас цены в Европе очень высокие, а контрактные цены "Газпрома" - ниже, поэтому это палка о двух концах. Цена может быть и выше, а может быть ниже. Скорее всего, она останется прежней", - заключил эксперт.