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Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров

Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров

Директор Фонда энергетического развития рассказал, что для России означает продажа газа ближайшим союзникам, и от чего зависит стоимость газа.

2021-09-13T09:00+0300

2021-09-13T09:00+0300

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Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров

Пикин считает, что цена газа для Молдовы и на этот раз не должна измениться, несмотря на то что "Газпром" может в новом договоре попытаться проиндексировать его стоимость. Стоит напомнить, что в прошлом году цены на газ были очень низкими – на биржах Европы они опускались ниже контрактных цен "Газпрома".

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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