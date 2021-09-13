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Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
Директор Фонда энергетического развития рассказал, что для России означает продажа газа ближайшим союзникам, и от чего зависит стоимость газа.
2021-09-13T09:00+0300
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Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
Пикин считает, что цена газа для Молдовы и на этот раз не должна измениться, несмотря на то что "Газпром" может в новом договоре попытаться проиндексировать его стоимость. Стоит напомнить, что в прошлом году цены на газ были очень низкими – на биржах Европы они опускались ниже контрактных цен "Газпрома".
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Валентина Топоривская
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Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров

09:00 13.09.2021
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Радио
Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Директор Фонда энергетического развития рассказал, что для России означает продажа газа ближайшим союзникам и от чего зависит его стоимость.
"Продажа газа ближайшим союзникам – это не всегда только рыночный шаг, он больше политический. Поэтому Молдова и Белоруссия покупают газ по самой низкой стоимости, которая не привязана к мировым ценам на газ", - пояснил в эфире студии Sputnik Молдова директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Пикин считает, что цена газа для Молдовы и на этот раз не должна измениться, несмотря на то что "Газпром" может в новом договоре попытаться проиндексировать его стоимость. Стоит напомнить, что в прошлом году цены на газ были очень низкими – на биржах Европы они опускались ниже контрактных цен "Газпрома".

"Сейчас цены в Европе очень высокие, а контрактные цены "Газпрома" - ниже, поэтому это палка о двух концах. Цена может быть и выше, а может быть ниже. Скорее всего, она останется прежней", - заключил эксперт.

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