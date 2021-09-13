https://ru.sputnik.md/20210913/pogodnye-rekordy-moldovy-13-sentyabrya-44693625.html

Погодные рекорды Молдовы 13 сентября

Погодные рекорды Молдовы 13 сентября

Погодные рекорды Молдовы 13 сентября

2021-09-13T00:01+0300

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прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации метеорологов, столбики термометров тогда показала в среднем в тени +30,9 градуса по Цельсию.А вот температурный минимум на территории Молдовы 13 сентября зафиксировали в 1893 году. Воздух в тот день прогрелся всего до +3,9 градуса.Таким образом, разница между предельными значениями составляет 27 градусов.

https://ru.sputnik.md/20210912/tochnyy-prognoz-pogody-44680642.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды