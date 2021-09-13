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Погодные рекорды Молдовы 13 сентября
Погодные рекорды Молдовы 13 сентября
Погодные рекорды Молдовы 13 сентября
2021-09-13T00:01+0300
2021-09-13T00:01+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации метеорологов, столбики термометров тогда показала в среднем в тени +30,9 градуса по Цельсию.А вот температурный минимум на территории Молдовы 13 сентября зафиксировали в 1893 году. Воздух в тот день прогрелся всего до +3,9 градуса.Таким образом, разница между предельными значениями составляет 27 градусов.
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Погодные рекорды Молдовы 13 сентября

00:01 13.09.2021
21
© Sputnik / Irina LeahovaДнестр мелеет
Днестр мелеет - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Irina Leahova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, столбики термометров тогда показала в среднем в тени +30,9 градуса по Цельсию.
природа - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
Самый точный прогноз погоды: когда начнет холодать
Вчера, 07:00
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А вот температурный минимум на территории Молдовы 13 сентября зафиксировали в 1893 году. Воздух в тот день прогрелся всего до +3,9 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 27 градусов.
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