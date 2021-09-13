https://ru.sputnik.md/20210913/pogodnye-rekordy-moldovy-13-sentyabrya-44693625.html
Погодные рекорды Молдовы 13 сентября
Погодные рекорды Молдовы 13 сентября
Погодные рекорды Молдовы 13 сентября
2021-09-13T00:01+0300
2021-09-13T00:01+0300
2021-09-13T00:01+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации метеорологов, столбики термометров тогда показала в среднем в тени +30,9 градуса по Цельсию.А вот температурный минимум на территории Молдовы 13 сентября зафиксировали в 1893 году. Воздух в тот день прогрелся всего до +3,9 градуса.Таким образом, разница между предельными значениями составляет 27 градусов.
https://ru.sputnik.md/20210912/tochnyy-prognoz-pogody-44680642.html
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прогноз погоды
Погодные рекорды Молдовы 13 сентября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, столбики термометров тогда показала в среднем в тени +30,9 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы 13 сентября зафиксировали в 1893 году. Воздух в тот день прогрелся всего до +3,9 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 27 градусов.