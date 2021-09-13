https://ru.sputnik.md/20210913/politsiya-izyala-narkotiky-44722332.html

На севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев

На севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев

На севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев

2021-09-13T22:34+0300

2021-09-13T22:34+0300

2021-09-13T22:34+0300

общество

генеральный инспекторат полиции

бельцы

наркотики

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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Сотрудники Северного следственного управления Генерального инспектората полиции Молдовы совместно с сотрудниками бельцкого уголовного розыска пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей продажей синтетических наркотиков PVP через интернет. Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов провели девять обысков в домах подозреваемых, в результате которых были изъяты пять с половиной килограммов наркотиков PVP, килограмм марихуаны, 32 000 леев, а также сырье для производства наркотических веществ. По информации правоохранителей, примерная стоимость изъятых веществ – пять миллионов леев. Все подозреваемые арестованы. Если их вина будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

бельцы

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2021

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генеральный инспекторат полиции, бельцы, наркотики