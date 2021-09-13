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На севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев
На севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев
На севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев
2021-09-13T22:34+0300
2021-09-13T22:34+0300
общество
генеральный инспекторат полиции
бельцы
наркотики
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Сотрудники Северного следственного управления Генерального инспектората полиции Молдовы совместно с сотрудниками бельцкого уголовного розыска пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей продажей синтетических наркотиков PVP через интернет. Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов провели девять обысков в домах подозреваемых, в результате которых были изъяты пять с половиной килограммов наркотиков PVP, килограмм марихуаны, 32 000 леев, а также сырье для производства наркотических веществ. По информации правоохранителей, примерная стоимость изъятых веществ – пять миллионов леев. Все подозреваемые арестованы. Если их вина будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
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генеральный инспекторат полиции, бельцы, наркотики

На севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев

22:34 13.09.2021
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CC BY 2.0 / cbertel / FlourБелый порошок
Белый порошок - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
CC BY 2.0 / cbertel / Flour
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Преступная группировка орудовала в Бельцах и северных районах республики.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Сотрудники Северного следственного управления Генерального инспектората полиции Молдовы совместно с сотрудниками бельцкого уголовного розыска пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей продажей синтетических наркотиков PVP через интернет.

"В результате проведения специальных следственных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что в период с мая по сентябрь 2021 года четверо мужчин в возрасте от 21 до 31 года ввели в торговый оборот наркотики в особо крупных количествах, осуществляя преступную деятельность на территории муниципия Бельцы и в северных районах Республики Молдова", – заявило полицейское ведомство в понедельник.

Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов провели девять обысков в домах подозреваемых, в результате которых были изъяты пять с половиной килограммов наркотиков PVP, килограмм марихуаны, 32 000 леев, а также сырье для производства наркотических веществ.
По информации правоохранителей, примерная стоимость изъятых веществ – пять миллионов леев.
Все подозреваемые арестованы. Если их вина будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
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