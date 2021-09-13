https://ru.sputnik.md/20210913/politsiya-izyala-narkotiky-44722332.html
На севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев
На севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев
На севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев
2021-09-13T22:34+0300
2021-09-13T22:34+0300
2021-09-13T22:34+0300
общество
генеральный инспекторат полиции
бельцы
наркотики
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Сотрудники Северного следственного управления Генерального инспектората полиции Молдовы совместно с сотрудниками бельцкого уголовного розыска пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей продажей синтетических наркотиков PVP через интернет. Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов провели девять обысков в домах подозреваемых, в результате которых были изъяты пять с половиной килограммов наркотиков PVP, килограмм марихуаны, 32 000 леев, а также сырье для производства наркотических веществ. По информации правоохранителей, примерная стоимость изъятых веществ – пять миллионов леев. Все подозреваемые арестованы. Если их вина будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
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генеральный инспекторат полиции, бельцы, наркотики
На севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев
Преступная группировка орудовала в Бельцах и северных районах республики.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Сотрудники Северного следственного управления Генерального инспектората полиции Молдовы совместно с сотрудниками бельцкого уголовного розыска пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей продажей синтетических наркотиков PVP через интернет.
"В результате проведения специальных следственных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что в период с мая по сентябрь 2021 года четверо мужчин в возрасте от 21 до 31 года ввели в торговый оборот наркотики в особо крупных количествах, осуществляя преступную деятельность на территории муниципия Бельцы и в северных районах Республики Молдова", – заявило полицейское ведомство в понедельник.
Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов провели девять обысков в домах подозреваемых, в результате которых были изъяты пять с половиной килограммов наркотиков PVP, килограмм марихуаны, 32 000 леев, а также сырье для производства наркотических веществ.
По информации правоохранителей, примерная стоимость изъятых веществ – пять миллионов леев.
Все подозреваемые арестованы. Если их вина будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.