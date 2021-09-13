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https://ru.sputnik.md/20210913/popravki-zakon-prokurature-44720169.html
Поправки в закон о прокуратуре: пленум КС отклонил запрос Генпрокуратуры
Поправки в закон о прокуратуре: пленум КС отклонил запрос Генпрокуратуры
Поправки в закон о прокуратуре: пленум КС отклонил запрос Генпрокуратуры
2021-09-13T19:11+0300
2021-09-13T19:11+0300
в молдове
конституционный суд
молдова
генпрокуратура молдовы
политика
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В понедельник пленум Конституционного суда (КС) подтвердил решение отклонить ходатайство Генеральной прокуратуры о приостановлении действия поправок в закон о прокуратуре, которые недавно были приняты в парламенте.При этом судья Сергей Цуркан сформировал отдельное мнение по этому решению.Напомним, ранее, шестого сентября, решение об отклонении ходатайства вынесла заместитель председателя КС Люба Шова. "Временно исполняющий обязанности председателя суда отклонил запрос, направленный генпрокурором Александром Стояногло", – говорилось тогда в пресс-релизе КС .Как отметили в суде, решение было принято на основе статьи 135 (1) и 140 (2) Конституции, а также статей 4, 251, 26 Закона о Конституционном суде.Поправки в закон о прокуратуреНапомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
https://ru.sputnik.md/20210906/kc-otklonil-zapros-genprokuratury-popravok-zakon-o-prokurature-44533373.html
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Юлия Липовая
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в молдове, конституционный суд, молдова, генпрокуратура молдовы

Поправки в закон о прокуратуре: пленум КС отклонил запрос Генпрокуратуры

19:11 13.09.2021
246
© Sputnik / Mihai CarausКонституционный суд Молдавии
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Конституционный суд в полном составе рассмотрел запрос Генпрокуратуры.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В понедельник пленум Конституционного суда (КС) подтвердил решение отклонить ходатайство Генеральной прокуратуры о приостановлении действия поправок в закон о прокуратуре, которые недавно были приняты в парламенте.
При этом судья Сергей Цуркан сформировал отдельное мнение по этому решению.
Напомним, ранее, шестого сентября, решение об отклонении ходатайства вынесла заместитель председателя КС Люба Шова.
"Временно исполняющий обязанности председателя суда отклонил запрос, направленный генпрокурором Александром Стояногло", – говорилось тогда в пресс-релизе КС .
Как отметили в суде, решение было принято на основе статьи 135 (1) и 140 (2) Конституции, а также статей 4, 251, 26 Закона о Конституционном суде.
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
Общество
КC отклонил запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре
6 сентября, 17:03
295

Поправки в закон о прокуратуре

Напомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.
Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Общество
Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше
24 августа, 13:00
317
Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.
Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
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