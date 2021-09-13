https://ru.sputnik.md/20210913/protivostoyanie-vlasty-genprokuror-44720054.html

Чем закончится противостояние между новой властью Молдовы и генпрокурором

Чем закончится противостояние между новой властью Молдовы и генпрокурором

Павел Мидриган на видео рассказал, чем закончится противостояние между новой властью в Молдове и генпрокурором.

2021-09-13T20:09+0300

2021-09-13T20:09+0300

2021-09-13T20:09+0300

радио

в молдове

генпрокурор

цены на топливо

вакцинация

александр стояногло

павел мидриган

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Новая метла по-новому метет: этот принцип в начале каждого нового правления в Молдове особенно актуален, вот только идеального порядка во всех отраслях жизнедеятельности государства почему-то не видно. Особенно это касается системы юстиции и попыток подчинения Генеральной прокуратуры политической воле конкретных людей. Новое парламентское большинство продолжает противостояние с генеральным прокурором Александром Стояногло, и конца этой затянувшейся эпопее, похоже, не видно. Есть проблемы и по другим направлениям. В частности, хаос на рынке нефтепродуктов, где цены от недели к неделе растут как на дрожжах, а специалисты практически единогласно говорят о давно сформировавшемся картельном сговоре и несовершенстве законодательства.О том, как решить накопившийся вал проблем в системе молдавской юстиции, как закон должен регулировать цены на рынке нефтепродуктов, а также о том, вправе ли государство принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, поговорили в эфире радиостудии Sputnik с адвокатом, правоведом, доцентом кафедры Университета имени Константина Стере Павлом Мидриганом.

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2021

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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в молдове, генпрокурор, цены на топливо, вакцинация, александр стояногло, видео, павел мидриган