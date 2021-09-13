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Чем закончится противостояние между новой властью Молдовы и генпрокурором
Чем закончится противостояние между новой властью Молдовы и генпрокурором
Павел Мидриган на видео рассказал, чем закончится противостояние между новой властью в Молдове и генпрокурором.
2021-09-13T20:09+0300
2021-09-13T20:09+0300
радио
в молдове
генпрокурор
цены на топливо
вакцинация
александр стояногло
павел мидриган
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Новая метла по-новому метет: этот принцип в начале каждого нового правления в Молдове особенно актуален, вот только идеального порядка во всех отраслях жизнедеятельности государства почему-то не видно. Особенно это касается системы юстиции и попыток подчинения Генеральной прокуратуры политической воле конкретных людей. Новое парламентское большинство продолжает противостояние с генеральным прокурором Александром Стояногло, и конца этой затянувшейся эпопее, похоже, не видно. Есть проблемы и по другим направлениям. В частности, хаос на рынке нефтепродуктов, где цены от недели к неделе растут как на дрожжах, а специалисты практически единогласно говорят о давно сформировавшемся картельном сговоре и несовершенстве законодательства.О том, как решить накопившийся вал проблем в системе молдавской юстиции, как закон должен регулировать цены на рынке нефтепродуктов, а также о том, вправе ли государство принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, поговорили в эфире радиостудии Sputnik с адвокатом, правоведом, доцентом кафедры Университета имени Константина Стере Павлом Мидриганом.
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Андрей Петрик
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Андрей Петрик
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в молдове, генпрокурор, цены на топливо, вакцинация, александр стояногло, видео, павел мидриган

Чем закончится противостояние между новой властью Молдовы и генпрокурором

20:09 13.09.2021
76
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Эксперт – о затянувшемся противостоянии Генпрокуратуры и новых властей Молдовы, а также о ситуации на рынке нефтепродуктов и о возможности принудительной вакцинации.
Новая метла по-новому метет: этот принцип в начале каждого нового правления в Молдове особенно актуален, вот только идеального порядка во всех отраслях жизнедеятельности государства почему-то не видно. Особенно это касается системы юстиции и попыток подчинения Генеральной прокуратуры политической воле конкретных людей. Новое парламентское большинство продолжает противостояние с генеральным прокурором Александром Стояногло, и конца этой затянувшейся эпопее, похоже, не видно.
Есть проблемы и по другим направлениям. В частности, хаос на рынке нефтепродуктов, где цены от недели к неделе растут как на дрожжах, а специалисты практически единогласно говорят о давно сформировавшемся картельном сговоре и несовершенстве законодательства.
О том, как решить накопившийся вал проблем в системе молдавской юстиции, как закон должен регулировать цены на рынке нефтепродуктов, а также о том, вправе ли государство принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, поговорили в эфире радиостудии Sputnik с адвокатом, правоведом, доцентом кафедры Университета имени Константина Стере Павлом Мидриганом.
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