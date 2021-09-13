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https://ru.sputnik.md/20210913/putin-ucheniya-zapad-2021-44723602.html
Путин посетил стратегические учения "Запад-2021"
Путин посетил стратегические учения "Запад-2021"
Путин посетил стратегические учения "Запад-2021"
2021-09-13T21:36+0300
2021-09-13T21:36+0300
россия
владимир путин
учения
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон Мулино, чтобы понаблюдать за основным этапом совместных учений России и Белоруссии "Запад-2021", передает РИА Новости.Сообщается, что в ходе основного этапа воинские формирования ВС РФ во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.Перед отлетом с учений Путин осмотрел мобильную хлебопекарню и автономный мобильный пункт питания. Там российский президент попробовал каравай.Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в текущем году. Практическая фаза стратегических учений проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти – в Белоруссии.
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владимир путин, учения

Путин посетил стратегические учения "Запад-2021"

21:36 13.09.2021
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения "Запад-2021" в Нижегородской области
Учения Запад-2021 в Нижегородской области - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Российский президент в понедельник прибыл на полигон Мулино для наблюдения за учениями "Запад-2021".
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон Мулино, чтобы понаблюдать за основным этапом совместных учений России и Белоруссии "Запад-2021", передает РИА Новости.
Сообщается, что в ходе основного этапа воинские формирования ВС РФ во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
Перед отлетом с учений Путин осмотрел мобильную хлебопекарню и автономный мобильный пункт питания. Там российский президент попробовал каравай.
Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в текущем году. Практическая фаза стратегических учений проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти – в Белоруссии.
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