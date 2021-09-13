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Фанат кричит "гол": как "Шериф" вдохновляет дизайнеров
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© Sputnik / Sorokopud JuliaДизайнер Владимир Галанин
© Sputnik / Sorokopud Julia
Тираспольчанин поддержал выступление желто-черных в Лиге чемпионов по-своему: художник-конструктор разработал логотип. Дизайнер рассказал Sputnik, в чем состоит его концепция.
ТИРАСПОЛЬ, 13 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский дизайнер Владимир Галанин разработал логотип к старту "Шерифа" в Лиге чемпионов. По его мнению, изображение достойно быть фирменным знаком всей еврокубковой осени желто-черных.
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"Я болею за нашу команду. Конечно, игра "Шерифа" меня вдохновила на создание этого логотипа. Впереди игры с такими именитыми клубами, как донецкий "Шахтер", испанский "Реал", итальянский "Интер". Думаю, говоря об этих матчах, у людей в подсознании должна всплывать именно такая картинка. Это целая концепция. Вымпел можно сделать, значок, наклейку и ряд других полиграфических материалов", – объясняет Галанин, который также является председателем Союза дизайнеров Приднестровья.
Логотип выполнен в основных цветах клуба. К желто-черному иногда подключается красный. Для передачи футбольных эмоций дизайнер выбрал экспрессию. Идея состоит в том, что фанат кричит "гол". В концепции Галанина болельщик – главный персонаж.
"Он открыл рот, кричит "гол!", гонит свою команду забивать. Другими путями невозможно было изобразить такую экспрессию. Мой болельщик – это персонаж, который в будущем смог бы развиваться и работать в самых разных направлениях. Но пока это чисто мой творческий порыв", – говорит автор оригинального рисунка.
В конце диалога дизайнер Владимир Галанин делает заключение уже как болельщик: "Думаю, для нас в среду со счетом 2:0 победить будет предостаточно".
© Sputnik / Sorokopud JuliaЛоготип для "Шерифа"
1/2
© Sputnik / Sorokopud Julia
Логотип для "Шерифа"
© Sputnik / Sorokopud JuliaЛоготип для "Шерифа"
2/2
© Sputnik / Sorokopud Julia
Логотип для "Шерифа"
1/2
© Sputnik / Sorokopud Julia
Логотип для "Шерифа"
2/2
© Sputnik / Sorokopud Julia
Логотип для "Шерифа"
"Шериф" станет первым молдавским клубом в групповом турнире Лиги чемпионов. Дебют желто-черных уже в среду. 15 сентября в 19.45 тираспольский клуб принимает донецкого "Шахтера".