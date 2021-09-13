https://ru.sputnik.md/20210913/sherif-logo-44719886.html

Фанат кричит "гол": как "Шериф" вдохновляет дизайнеров

Фанат кричит "гол": как "Шериф" вдохновляет дизайнеров

По мнению дизайнера, изображение достойно быть фирменным знаком всей еврокубковой осени желто-черных.

2021-09-13T19:40+0300

2021-09-13T19:40+0300

2021-09-13T19:40+0300

спорт

фк "шериф"

лига чемпионов

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ТИРАСПОЛЬ, 13 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский дизайнер Владимир Галанин разработал логотип к старту "Шерифа" в Лиге чемпионов. По его мнению, изображение достойно быть фирменным знаком всей еврокубковой осени желто-черных."Я болею за нашу команду. Конечно, игра "Шерифа" меня вдохновила на создание этого логотипа. Впереди игры с такими именитыми клубами, как донецкий "Шахтер", испанский "Реал", итальянский "Интер". Думаю, говоря об этих матчах, у людей в подсознании должна всплывать именно такая картинка. Это целая концепция. Вымпел можно сделать, значок, наклейку и ряд других полиграфических материалов", – объясняет Галанин, который также является председателем Союза дизайнеров Приднестровья.Логотип выполнен в основных цветах клуба. К желто-черному иногда подключается красный. Для передачи футбольных эмоций дизайнер выбрал экспрессию. Идея состоит в том, что фанат кричит "гол". В концепции Галанина болельщик – главный персонаж.В конце диалога дизайнер Владимир Галанин делает заключение уже как болельщик: "Думаю, для нас в среду со счетом 2:0 победить будет предостаточно"."Шериф" станет первым молдавским клубом в групповом турнире Лиги чемпионов. Дебют желто-черных уже в среду. 15 сентября в 19.45 тираспольский клуб принимает донецкого "Шахтера".

https://ru.sputnik.md/20210912/sherif-kalendar-vystupleniy-liga-chempionov-44656004.html

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фк "шериф", лига чемпионов