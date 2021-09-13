https://ru.sputnik.md/20210913/tochnyy-prognoz-pogody-44693783.html

Самый точный прогноз погоды: когда возможны дожди

Самый точный прогноз погоды: когда возможны дожди

Самый точный прогноз погоды на 14 и 15 сентября Gismeteo

2021-09-13T07:00+0300

2021-09-13T07:00+0300

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прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 сентября: ночью от +12 до +14, днем от +24 до +26.Далее в Молдове сохранится теплая погода, но 14 сентября могут пройти дожди. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 17 сентября воздух прогреется до +29 днем, а ночью ожидается до +14. Немного похолодает 18 сентября, днем будет до +25.Праздники и народные приметыПравославная церковь 13 сентября почитает память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Кроме того, в этот день отмечается Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.Согласно народным приметам, если журавли летят в этот день по небу неспешно, то осень будет продолжительной и теплой. Считалось, что если человек родился 13 сентября, то его талисман - лазурит.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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прогноз погоды