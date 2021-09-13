https://ru.sputnik.md/20210913/tramp-prezidentskie-vybory-44722204.html

Трамп заявил, что будет вынужден участвовать в президентских выборах

Трамп заявил, что будет вынужден участвовать в президентских выборах

Дональд Трамп рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года

2021-09-13T20:38+0300

2021-09-13T20:38+0300

2021-09-13T20:38+0300

политика

в мире

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/3047/44/30474489_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5e8c08f7305427f78632a34779e7b1a4.jpg

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп оценил возможность своего участия в президентских выборах в 2024 году.По мнению Трампа текущая ситуация в США складывается таким образом, чтобы не оставить ему иного выбора, кроме как вновь принять участие в борьбе за президентское кресло в 2024 году, сообщает РИА Новости.Экс-президент также отметил, что недавно завершившийся вывод войск США из Афганистана – "величайший позор в американской истории" и обрушился с критикой на Джо Байдена, назвав его недостаточно компетентным для своей должности.Трамп и ранее намекал на возможность своего участия в президентских выборах 2024 года. По информации агентства, в годовщину терактов 11 сентября он посетил Нью-Йорк, где в ответ на вопрос о своем политическом будущем ответил, что уже определился по вопросу своего участия в новых выборах главы государства, и что его сторонники "будут счастливы".Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.

https://ru.sputnik.md/20210825/biden-44242645.html

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, дональд трамп