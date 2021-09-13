https://ru.sputnik.md/20210913/tramp-prezidentskie-vybory-44722204.html
Трамп заявил, что будет вынужден участвовать в президентских выборах
Трамп заявил, что будет вынужден участвовать в президентских выборах
Дональд Трамп рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года
2021-09-13T20:38+0300
2021-09-13T20:38+0300
2021-09-13T20:38+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп оценил возможность своего участия в президентских выборах в 2024 году.По мнению Трампа текущая ситуация в США складывается таким образом, чтобы не оставить ему иного выбора, кроме как вновь принять участие в борьбе за президентское кресло в 2024 году, сообщает РИА Новости.Экс-президент также отметил, что недавно завершившийся вывод войск США из Афганистана – "величайший позор в американской истории" и обрушился с критикой на Джо Байдена, назвав его недостаточно компетентным для своей должности.Трамп и ранее намекал на возможность своего участия в президентских выборах 2024 года. По информации агентства, в годовщину терактов 11 сентября он посетил Нью-Йорк, где в ответ на вопрос о своем политическом будущем ответил, что уже определился по вопросу своего участия в новых выборах главы государства, и что его сторонники "будут счастливы".Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
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в мире, сша, дональд трамп
Трамп заявил, что будет вынужден участвовать в президентских выборах
По мнению Трампа, ситуация в США движется к тому, что ему придется участвовать в выборах в 2024 году.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп оценил возможность своего участия в президентских выборах в 2024 году.
По мнению Трампа текущая ситуация в США складывается таким образом, чтобы не оставить ему иного выбора, кроме как вновь принять участие в борьбе за президентское кресло в 2024 году, сообщает РИА Новости
.
"Я не думаю, что у нас будет выбор... Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора", – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, в ответ на вопрос о своем возможном участии в президентской гонке в 2024 году.
Экс-президент также отметил, что недавно завершившийся вывод войск США из Афганистана – "величайший позор в американской истории" и обрушился с критикой на Джо Байдена, назвав его недостаточно компетентным для своей должности.
Трамп и ранее намекал на возможность своего участия в президентских выборах 2024 года. По информации агентства, в годовщину терактов 11 сентября он посетил Нью-Йорк, где в ответ на вопрос о своем политическом будущем ответил, что уже определился по вопросу своего участия в новых выборах главы государства, и что его сторонники "будут счастливы".
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.