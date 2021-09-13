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Санду пояснила, от чего будет зависеть цена на газ
Санду пояснила, от чего будет зависеть цена на газ
Президент Молдовы рассказала, ждет ли Молдову увеличение цен на газ в грядущем отопительном сезоне.
2021-09-13T23:03+0300
2021-09-13T23:03+0300
экономика
в молдове
молдова
оао "газпром"
цены на газ
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. По словам президента Молдовы Майи Санду, цена на газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны не будут в них участвовать.Хоть закон и не запрещает кабмину быть частью переговорного процесса, правительство не станет вмешиваться, ожидая договоренностей, которых достигнет "Молдовагаз".Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года.
https://ru.sputnik.md/20210913/gaz-v-evrope-prevysil-tsenovuyu-otmetku-v-720-dollarov-za-tysyachu-kubometrov-44701029.html
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в молдове, молдова, оао "газпром", цены на газ

Санду пояснила, от чего будет зависеть цена на газ

23:03 13.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausБрифинг президента Молдовы Майи Санду
Брифинг президента Молдовы Майи Санду - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Президент Молдовы рассказала, ждет ли Молдову увеличение цен на газ в грядущем отопительном сезоне.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. По словам президента Молдовы Майи Санду, цена на газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны не будут в них участвовать.
Хоть закон и не запрещает кабмину быть частью переговорного процесса, правительство не станет вмешиваться, ожидая договоренностей, которых достигнет "Молдовагаз".

"Закон гласит, что "Молдовагаз" является учреждением, ответственным за проведение подобных переговоров... Есть рыночная стоимость и есть установленная формула (расчета цены на газ – ред.), поэтому стоимость в конечном итоге будет зависеть от общемировых цен", – заявила Санду в эфире одного из коммерческих телеканалов.

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Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии продлен на три года.
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