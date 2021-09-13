https://ru.sputnik.md/20210913/turetskie-smi-opublikovali-video-s-mesta-dtp-s-turisticheskim-avtobusom-44707692.html
В СМИ появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом
В СМИ появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом
Видео с места ДТП с туристическим автобусом в Турции
2021-09-13T12:35+0300
2021-09-13T12:35+0300
2021-09-13T12:41+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Турецкое новостное агентство IHA опубликовало видео с туристическим автобусом, перевернувшимся на юго-западе страны.На кадрах показана работа полиции и спасательных служб на месте происшествия.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в результате ДТП в провинции Мугла погиб один человек и 49 пострадали – среди них 41 украинский турист. Кроме того, по информации агентства DHA, в автобусе могли ехать россияне.По предварительной информации, у водителя автобуса произошел сердечный приступ.Сотрудники генконсульства России в Анталье находятся на связи с властями провинции и уточняют обстоятельства ДТП.
https://ru.sputnik.md/20210913/avtobus-s-turistami-perevernulsya-v-turtsii-est-pogibshiy-44704203.html
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В СМИ появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом
12:35 13.09.2021 (обновлено: 12:41 13.09.2021)
Водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа и скончался на месте.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Турецкое новостное агентство IHA опубликовало видео с туристическим автобусом, перевернувшимся на юго-западе страны.
На кадрах показана работа полиции и спасательных служб на месте происшествия.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в результате ДТП в провинции Мугла погиб один человек и 49 пострадали – среди них 41 украинский турист. Кроме того, по информации агентства DHA, в автобусе могли ехать россияне.
По предварительной информации, у водителя автобуса произошел сердечный приступ.
Сотрудники генконсульства России в Анталье находятся на связи с властями провинции и уточняют обстоятельства ДТП.