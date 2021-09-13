https://ru.sputnik.md/20210913/turetskie-smi-opublikovali-video-s-mesta-dtp-s-turisticheskim-avtobusom-44707692.html

В СМИ появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом

В СМИ появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом

Видео с места ДТП с туристическим автобусом в Турции

2021-09-13T12:35+0300

2021-09-13T12:35+0300

2021-09-13T12:41+0300

общество

в мире

турция

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/1309/78/13097871_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_f92fa16b1832215e416f0510ca70889a.jpg

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Турецкое новостное агентство IHA опубликовало видео с туристическим автобусом, перевернувшимся на юго-западе страны.На кадрах показана работа полиции и спасательных служб на месте происшествия.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в результате ДТП в провинции Мугла погиб один человек и 49 пострадали – среди них 41 украинский турист. Кроме того, по информации агентства DHA, в автобусе могли ехать россияне.По предварительной информации, у водителя автобуса произошел сердечный приступ.Сотрудники генконсульства России в Анталье находятся на связи с властями провинции и уточняют обстоятельства ДТП.

https://ru.sputnik.md/20210913/avtobus-s-turistami-perevernulsya-v-turtsii-est-pogibshiy-44704203.html

турция

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, турция, дтп