https://ru.sputnik.md/20210913/ursul-kiev-perekryl-statyu-dokhodov-transportnikam-pridnestrovya-44612738.html
Урсул: Киев перекрыл статью доходов транспортникам Приднестровья
Урсул: Киев перекрыл статью доходов транспортникам Приднестровья
Директор ОАО "Автостанции Приднестровья", от лица транспортников Приднестровья, оценила перспективы киевского решения запретить проезд автомобилей с приднестровскими номерами.
2021-09-13T08:00+0300
2021-09-13T08:00+0300
2021-09-13T08:05+0300
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Урсул: Киев перекрыл статью доходов транспортникам Приднестровья
Урсул: Киев перекрыл статью доходов транспортникам Приднестровья
Приднестровские автомобили, находящиеся на территории России, не смогли вернуться через Украину в Приднестровье после введения с 1 сентября запрета на проезд автомобилей с приднестровскими номерами. Приехать в регион транзитом через Украину машины с приднестровскими номерами могут до 1 октября.В итоге мы видим, продолжила она, что этот подарок стал для Приднестровья своеобразным "троянским конем", так как этот добровольный инструмент любого гражданина стал обязательным.Урсул напомнила, что колоссальным ударом для транспортников Приднестровья стала невозможность применения нейтральных номеров в коммерческой деятельности. Это и стало причиной того, что приднестровские перевозчики остановили международные перевозки. Пандемия 2020 года пошатнула отрасль пассажирских перевозок, а уже во второй половине 2021 года она начала восстанавливаться."Все возлагали большие надежды на международные перевозки, тем более у нас есть перевозчики, которые выполняют рейсы в Российскую Федерацию на автобусах с приднестровскими номерами. И сейчас решение Киева перекрыло существенную статью доходов перевозчиков Приднестровья. Поэтому это решение для нас субъективно, негативно и несет только плохие последствия для всего рынка пассажирских перевозок Приднестровья", - заключила собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Урсул: Киев перекрыл статью доходов транспортникам Приднестровья
08:00 13.09.2021 (обновлено: 08:05 13.09.2021)
Директор ОАО "Автостанции Приднестровья" от лица транспортников Приднестровья оценила перспективы киевского решения запретить проезд автомобилей с приднестровскими номерами.
Приднестровские автомобили, находящиеся на территории России, не смогли вернуться через Украину в Приднестровье после введения с 1 сентября запрета на проезд автомобилей с приднестровскими номерами. Приехать в регион транзитом через Украину машины с приднестровскими номерами могут до 1 октября.
"Я выскажу мнение всех транспортников Приднестровья о том, что такое решение Киева мы не поняли, поскольку оно не содержит никакой логики. Если вспомнить предысторию нейтральных номеров, то изначально это было жестом доброй воли и знаком примирения между Приднестровьем и Молдовой, который должен был открыть для приднестровцев новые возможности свободного передвижения по территории, в том числе и стран Европы", - рассказала в эфире студии Sputnik Молдова директор ОАО "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул.
В итоге мы видим, продолжила она, что этот подарок стал для Приднестровья своеобразным "троянским конем", так как этот добровольный инструмент любого гражданина стал обязательным.
"Я думаю, общеизвестно, что Приднестровье – многонациональная республика, где живут граждане Молдовы, Украины, России и других стран, а механизм оформления нейтральных номеров выстроен таким образом, что получить их могут только граждане Молдовы", - констатирует эксперт.
Урсул напомнила, что колоссальным ударом для транспортников Приднестровья стала невозможность применения нейтральных номеров в коммерческой деятельности. Это и стало причиной того, что приднестровские перевозчики остановили международные перевозки. Пандемия 2020 года пошатнула отрасль пассажирских перевозок, а уже во второй половине 2021 года она начала восстанавливаться.
"Все возлагали большие надежды на международные перевозки, тем более у нас есть перевозчики, которые выполняют рейсы в Российскую Федерацию на автобусах с приднестровскими номерами. И сейчас решение Киева перекрыло существенную статью доходов перевозчиков Приднестровья. Поэтому это решение для нас субъективно, негативно и несет только плохие последствия для всего рынка пассажирских перевозок Приднестровья", - заключила собеседник.