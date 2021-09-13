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В Афганистан прибыл Верховный комиссар ООН по делам беженцев
В Афганистан прибыл Верховный комиссар ООН по делам беженцев
В Афганистан прибыл Верховный комиссар ООН по делам беженцев
2021-09-13T13:45+0300
2021-09-13T13:45+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл в Кабул, чтобы оценить гуманитарные нужды и ситуацию в Афганистане.В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы* заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, Минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи. В ответ в Кабуле и ряде других городов Афганистана прошли акции протеста, на которые новые власти отреагировали силовым разгоном и последующим запретом несанкционированных манифестаций.*Движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое.
https://ru.sputnik.md/20210907/afganistan-zakony-shariata-i-soblyudenie-mezhdunarodnykh-dogovorov-44572016.html
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в мире, оон, афганистан

В Афганистан прибыл Верховный комиссар ООН по делам беженцев

13:45 13.09.2021
36
© AP Photo / Matthias SchraderЭвакуированные афганские дети на авиабазе США Рамштайн в Германии
Эвакуированные афганские дети на авиабазе США Рамштайн в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Matthias Schrader
Представителю авторитетнейшей международной организации предстоит провести оценку ситуации в стране.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл в Кабул, чтобы оценить гуманитарные нужды и ситуацию в Афганистане.
"Этим утром я приземлился в Кабуле. Во время моего визита я оценю чрезвычайные гуманитарные нужды страны и ситуацию, в которой находятся 3,5 миллиона перемещенных афганцев", - написал Гранди в Twiter.
В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы* заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
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На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, Минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи. В ответ в Кабуле и ряде других городов Афганистана прошли акции протеста, на которые новые власти отреагировали силовым разгоном и последующим запретом несанкционированных манифестаций.
*Движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое.
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