https://ru.sputnik.md/20210913/v-dtp-v-turtsii-postradali-35-grazhdan-ukrainy---mid-44711838.html
В ДТП в Турции пострадали 35 граждан Украины - МИД
В ДТП в Турции пострадали 35 граждан Украины - МИД
В ДТП в Турции пострадали 35 граждан Украины
2021-09-13T15:32+0300
2021-09-13T15:32+0300
2021-09-13T15:32+0300
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КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. В результате ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции пострадали 35 граждан Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, передает RT."В провинции Мугла произошло ДТП с украинскими туристами. 35 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Угроз жизни нет", — написал Николенко в Twitter.По его словам, украинские консулы взаимодействуют с правоохранителями, туроператором и страховой компанией для оказания помощи пострадавшим.Ранее в российском генконсульстве в Анталье сообщили, что граждане РФ в списках пострадавших в результате ДТП на юго-западе Турции не значатся.В Турции на трассе Мугла — Денизли столкнулись школьный и туристический автобусы. Водитель автобуса, перевозившего туристов, погиб, всех пострадавших доставили в больницы.
https://ru.sputnik.md/20210913/turetskie-smi-opublikovali-video-s-mesta-dtp-s-turisticheskim-avtobusom-44707692.html
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в мире, украина, турция
В ДТП в Турции пострадали 35 граждан Украины - МИД
Информацию в своем Twitter разместил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik.
В результате ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции пострадали 35 граждан Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, передает RT
.
"В провинции Мугла произошло ДТП с украинскими туристами. 35 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Угроз жизни нет", — написал Николенко в Twitter.
По его словам, украинские консулы взаимодействуют с правоохранителями, туроператором и страховой компанией для оказания помощи пострадавшим.
Ранее в российском генконсульстве в Анталье сообщили, что граждане РФ в списках пострадавших в результате ДТП на юго-западе Турции не значатся.
В Турции на трассе Мугла — Денизли столкнулись школьный и туристический автобусы. Водитель автобуса, перевозившего туристов, погиб, всех пострадавших доставили в больницы.