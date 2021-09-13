Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210913/v-dtp-v-turtsii-postradali-35-grazhdan-ukrainy---mid-44711838.html
В ДТП в Турции пострадали 35 граждан Украины - МИД
В ДТП в Турции пострадали 35 граждан Украины - МИД
В ДТП в Турции пострадали 35 граждан Украины
2021-09-13T15:32+0300
2021-09-13T15:32+0300
общество
в мире
украина
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35448583_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_108665a055257c53b365bc58dd1bd104.jpg
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. В результате ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции пострадали 35 граждан Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, передает RT."В провинции Мугла произошло ДТП с украинскими туристами. 35 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Угроз жизни нет", — написал Николенко в Twitter.По его словам, украинские консулы взаимодействуют с правоохранителями, туроператором и страховой компанией для оказания помощи пострадавшим.Ранее в российском генконсульстве в Анталье сообщили, что граждане РФ в списках пострадавших в результате ДТП на юго-западе Турции не значатся.В Турции на трассе Мугла — Денизли столкнулись школьный и туристический автобусы. Водитель автобуса, перевозившего туристов, погиб, всех пострадавших доставили в больницы.
https://ru.sputnik.md/20210913/turetskie-smi-opublikovali-video-s-mesta-dtp-s-turisticheskim-avtobusom-44707692.html
украина
турция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35448583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_03fb723c0a9d47ca5e1fce052a081ee4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, украина, турция

В ДТП в Турции пострадали 35 граждан Украины - МИД

15:32 13.09.2021
132
© AP Photo / Emrah GurelТурецкая скорая помощь
Турецкая скорая помощь - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Информацию в своем Twitter разместил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. В результате ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции пострадали 35 граждан Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, передает RT.
"В провинции Мугла произошло ДТП с украинскими туристами. 35 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Угроз жизни нет", — написал Николенко в Twitter.
По его словам, украинские консулы взаимодействуют с правоохранителями, туроператором и страховой компанией для оказания помощи пострадавшим.
Ранее в российском генконсульстве в Анталье сообщили, что граждане РФ в списках пострадавших в результате ДТП на юго-западе Турции не значатся.
Турция. Скорая. - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
Общество
В СМИ появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом
12:35
194
2
В Турции на трассе Мугла — Денизли столкнулись школьный и туристический автобусы. Водитель автобуса, перевозившего туристов, погиб, всех пострадавших доставили в больницы.
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:21Заседание по делу Шора снова перенесли: в чем причина
16:52Почему так долго строится Союзное государство
16:24Чебан встретился с главой МВД: будет ли решена проблема пробок в столице
15:58Путин не исключил ухода на карантин из-за коронавируса
15:32В ДТП в Турции пострадали 35 граждан Украины - МИД
15:17Васнецов: призываем граждан РФ реализовать свое конституционное право на выборах в Госдуму
14:45Без пышных концертов на День города Кишинева: что заявил Чебан
14:15Матвиенко: МПА СНГ обсудит вопросы трудовой миграции в период пандемии
13:45В Афганистан прибыл Верховный комиссар ООН по делам беженцев
13:15Молдавские фермеры выбрасывали тонны яблок: Чебан готов помочь аграриям
12:56Новое подорожание топлива в Молдове: НАРЭ опубликовало цены
12:45Чебан сообщил об успехе: cколько педагогов привиты против COVID первой дозой
12:35В СМИ появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом
12:15Катастрофа с L-410: найден второй черный ящик и названы основные версии крушения
12:00Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали
11:50Sabre Junction 2021: молдавские военные участвуют в учениях в Германии
11:39Автобус с туристами перевернулся в Турции, есть погибший
11:25Резонансное дело в Генпрокуратуре: хищения в процессе импорта электроэнергии
11:15Газ в Европе превысил ценовую отметку в 720 долларов за тысячу кубометров
11:00Где в Кишиневе 13 сентября находятся мобильные пункты вакцинации