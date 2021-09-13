https://ru.sputnik.md/20210913/vasnetsov-vyborakh-gosdumu-44712955.html

Васнецов: призываем граждан РФ реализовать свое конституционное право на выборах в Госдуму

Васнецов: призываем граждан РФ реализовать свое конституционное право на выборах в Госдуму

Как голосовать гражданам России в Молдове на выборах в госдуму

2021-09-13T15:17+0300

2021-09-13T15:17+0300

2021-09-13T15:37+0300

россия

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выборы

госдума рф

олег васнецов

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– Олег Владимирович, 19 сентября 2021 года состоятся выборы в восьмой созыв Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Какое значение имеет данное событие в общественно-политической жизни страны?– Выборы в Государственную думу являются исключительно важным событием в общественно-политической жизни Российской Федерации, продолжающей динамичное и поступательное развитие. Выборы проводятся по смешанной избирательной системе: по партийным спискам и одномандатным округам. Бороться за мандаты будут 14 политических партий. В лидерах электоральной гонки – "Единая Россия", Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России, а также "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".– Каковы детали проведения зарубежного голосования и как оно будет проходить в Республике Молдова?– Все российские граждане в возрасте от 18 лет – как временно, так и постоянно проживающие за рубежом – могут проголосовать в 144 странах, на территории которых открываются 348 избирательных участков. В Республике Молдова, в двенадцати населенных пунктах на обоих берегах Днестра, будут открыты тридцать участков с 08.00 до 20.00 по местному времени. В Кишиневе граждане Российской Федерации смогут реализовать свое конституционное право на волеизъявление в Российском центре науки и культуры по адресу: улица М.Эминеску, 2. С подробной информацией о расположении всех участков можно ознакомиться на сайте российского посольства в Республике Молдова, ее, как мы видим, также размещают у себя электронные и печатные СМИ.– Что нужно для получения избирательного бюллетеня, после того как желающий проголосовать пришел на участок?– Желающему проголосовать необходимо иметь с собой удостоверяющий личность документ. К таковым относится заграничный или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации. Допустимы и другие документы, о которых подробно рассказывается также на сайте посольства России в Республике Молдова.– А можно ли проголосовать по паспорту, срок действия которого истек?– Да. Такая возможность предусмотрена по действующему российскому законодательству, поскольку истекший срок действия паспорта гражданина Российской Федерации не означает прекращения гражданства Российской Федерации и утраты избирательных прав.– Каким образом отразятся на избирателях противоковидные меры? Потребуется предъявлять отрицательный текст на коронавирус, свидетельство о вакцинации или какой-то еще документ при входе на участок?– Действительно, пандемия внесла серьезные ограничения в работу зарубежных избирательных участков. Вопросы санитарной безопасности для избирателей и членов участковых комиссий мы проработали основательно с учетом текущей эпидемиологической обстановки в стране. При входе будет производиться замер температуры, а на самом участке – предоставляться маски, санитайзеры и поддерживаться социальная дистанция. Ждем на участках всех граждан России – и здоровых, и переболевших, и вакцинированных. При этом, разумеется, будем придерживаться противокоронавирусных рекомендаций и требований, установленных местными властями.– Как будет производиться подсчет на участках в Республике Молдова и передаваться данные в ЦИК? Есть ли риски внешнего вмешательства в процесс выборов?– Подсчет голосов на участках будет вестись в ручном режиме, исключающем попытки взлома программного обеспечения, каковые, к сожалению, были зафиксированы на предыдущих федеральных выборах за пределами нашей страны. В ЦИК России данные с избирательных участков за рубежом будут передаваться по каналам связи Министерства иностранных дел Российской Федерации. Относительно же рисков внешнего вмешательства, к сожалению, вынужден согласиться с наличием таковых. В этой связи ожидаем наблюдателей. Скрывать нам от своих граждан нечего. Выборы проводятся абсолютно открыто и в полном соответствии с буквой и духом закона. Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить молдавские власти, которые тесно взаимодействуют с нами в ходе подготовки к голосованию, в том числе на треке обеспечения надлежащего порядка.– Какие показатели явки были на прошлых думских выборах в 2016 году?– В 2016 году на участках по всей стране проголосовало 57 тысяч человек. Рассчитываем, что и на этих выборах активность наших граждан сохранится высокой.– С каким призывом Вы хотели бы обратиться к российским согражданам?– Исходим из понимания того, что участие в выборах – проявление гражданского долга со стороны соотечественников. При этом, разумеется, России дорог каждый голос своих сограждан за рубежом, которых воспринимаем как неотъемлемую и важную часть огромного русского мира. Призываем всех россиян прийти на избирательные участки и реализовать свое конституционное право на выборы.

https://ru.sputnik.md/20210906/vybory-gosduma-44521987.html

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в мире, выборы, госдума рф, олег васнецов