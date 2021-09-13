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https://ru.sputnik.md/20210913/zasedanie-delo-shor-44714973.html
Заседание по делу Шора снова перенесли: в чем причина
Заседание по делу Шора снова перенесли: в чем причина
Заседание по делу Шора снова не перенесли: в чем причина
2021-09-13T17:21+0300
2021-09-13T17:21+0300
общество
в молдове
кишинев
молдова
апелляционная палата
илан шор
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Заседание по делу Илана Шора в Апелляционной палате (АП) снова не состоялось. Как говорится на сайте АП, судья по делу Стелиан Телеукэ взял самоотвод. Таким образом, рассмотрение перенесли на новую дату, оно состоится во вторник, 21 сентября, в 10.00.Напомним, ранее Высшая судебная палата (ВСП) удовлетворила требование адвоката экс-мэра Оргеева, депутата Илана Шора о переводе дела из Апелляционной палаты Кагула в Кишинев. В июне этого года адвокаты Шора уже просили об этом, но получили отказ.Позднее это решение ВСП было встречено критикой со стороны Генпрокуратуры и министра юстиции Серджиу Литвиненко. По их мнению, перевод дела в другую инстанцию лишь затянет его рассмотрение.Адвокаты главы Партии "Шор", требуя переноса его дела на рассмотрение в другую судебную инстанцию, обосновывали это в том числе тем, что нынешний судья-докладчик Тудор Бердилэ был ранее руководителем одного из адвокатов Шора Николая Боженко.Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом, а 5 августа 2016 года Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года.Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить его из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения Шором границы Молдовы возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.
https://ru.sputnik.md/20210824/litvinenko-perevod-dela-shora-44186578.html
https://ru.sputnik.md/20210820/genprokuratura-raskritikovala-perenos-dela-ilana-shora-v-drugoy-sud-44108832.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, апелляционная палата, илан шор

Заседание по делу Шора снова перенесли: в чем причина

17:21 13.09.2021
202
© Sputnik / Мирослав РотарьИлан Шор
Илан Шор - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Рассмотрение дела лидера Партии "Шор" снова отложили.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Заседание по делу Илана Шора в Апелляционной палате (АП) снова не состоялось.
Как говорится на сайте АП, судья по делу Стелиан Телеукэ взял самоотвод.
Таким образом, рассмотрение перенесли на новую дату, оно состоится во вторник, 21 сентября, в 10.00.
Напомним, ранее Высшая судебная палата (ВСП) удовлетворила требование адвоката экс-мэра Оргеева, депутата Илана Шора о переводе дела из Апелляционной палаты Кагула в Кишинев. В июне этого года адвокаты Шора уже просили об этом, но получили отказ.
Серджиу Литвиненко в парламенте - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Общество
Литвиненко: перевод дела Шора в другую инстанцию затянет его рассмотрение
24 августа, 11:45
121
Позднее это решение ВСП было встречено критикой со стороны Генпрокуратуры и министра юстиции Серджиу Литвиненко. По их мнению, перевод дела в другую инстанцию лишь затянет его рассмотрение.
Адвокаты главы Партии "Шор", требуя переноса его дела на рассмотрение в другую судебную инстанцию, обосновывали это в том числе тем, что нынешний судья-докладчик Тудор Бердилэ был ранее руководителем одного из адвокатов Шора Николая Боженко.
Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом, а 5 августа 2016 года Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года.
Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить его из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.
Генеральная прокуратура брифинг - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Общество
Генпрокуратура раскритиковала перенос дела Илана Шора в другой суд
20 августа, 22:08
224
В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.
В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения Шором границы Молдовы возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.
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