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Женщины – за талибов: в городах Афганистана прошли демонстрации поддержки
Женщины – за талибов: в городах Афганистана прошли демонстрации поддержки
В нескольких крупных городах Афганистана были организованы митинги женщин в поддержку власти талибов.
2021-09-13T18:42+0300
2021-09-13T18:42+0300
видео
видео
в мире
митинг
афганистан
талибы
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На видео – митинг в Джелалабаде, где женщины собрались в местном парке со знаменами Эмирата и флагами Талибана*. У демонстрантов в руках транспаранты в поддержку раздельного обучения мужчин и женщин в университетах, а также новой исламской системы в Афганистане в целом.Участницы надеются, что раздельное обучение окажет положительное влияние на образовательную среду. Отмечается также, что участницы акции поддерживают ношение хиджаба.Кто был организатором митинга – не уточняется, однако у входа в парк можно увидеть вооруженных охранников.Демонстрация поддержки талибов в Джелалабаде прошла после нескольких митингов в Кабуле и других афганских городах в начале прошлой недели, призывающих к участию женщин в руководстве страны и провозглашающих их право на образование и работу.*Запрещенная в России террористическая организация
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Женщины – за талибов: в городах Афганистана прошли демонстрации поддержки

18:42 13.09.2021
270
© Ruptly
В нескольких крупных городах Афганистана были организованы митинги женщин в поддержку власти талибов.
На видео – митинг в Джелалабаде, где женщины собрались в местном парке со знаменами Эмирата и флагами Талибана*. У демонстрантов в руках транспаранты в поддержку раздельного обучения мужчин и женщин в университетах, а также новой исламской системы в Афганистане в целом.

Участницы надеются, что раздельное обучение окажет положительное влияние на образовательную среду. Отмечается также, что участницы акции поддерживают ношение хиджаба.
Кто был организатором митинга – не уточняется, однако у входа в парк можно увидеть вооруженных охранников.
Демонстрация поддержки талибов в Джелалабаде прошла после нескольких митингов в Кабуле и других афганских городах в начале прошлой недели, призывающих к участию женщин в руководстве страны и провозглашающих их право на образование и работу.
*Запрещенная в России террористическая организация
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