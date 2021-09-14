https://ru.sputnik.md/20210914/afganistan-uyazvimost-evrosoyuza-44742924.html

Боррель: события в Афганистане показали уязвимость Евросоюза

Боррель: события в Афганистане показали уязвимость Евросоюза

Боррель: события в Афганистане показали уязвимость Евросоюза

2021-09-14T16:58+0300

2021-09-14T16:58+0300

2021-09-14T16:58+0300

политика

в мире

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/16/34079610_0:0:2937:1653_1920x0_80_0_0_0fdd5842d9d975db64e3e4a3e7c31b23.jpg

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что недавние события в Афганистане снова продемонстрировали уязвимость Европейского союза.Отвечая на вопрос об уроках, которые ЕС извлек из недавних событий в Кабуле, Боррель отметил, что сейчас важно выявить причины поражения афганской армии, сообщает РИА Новости.По его словам, ЕС пытается расширить сотрудничество со странами региона и установить свое присутствие в Кабуле. Кроме того, ЕС намерен защищать всех афганцев, которые сотрудничали с ним.Глава европейской дипломатии также отметил, что министры иностранных дел стран ЕС определили пять критериев для построения отношений с новым правительством Афганистана, которые включают уважение основных прав всего афганского общества, в том числе и женщин, а также возможность проведения эвакуации.

афганистан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, афганистан