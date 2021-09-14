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Боррель: события в Афганистане показали уязвимость Евросоюза
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© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Sputnik / Russian Foreign Ministry/
Глава внешней политики ЕС рассказал об уроках, которые Евросоюз извлек из недавних событий в Кабуле.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что недавние события в Афганистане снова продемонстрировали уязвимость Европейского союза.
Отвечая на вопрос об уроках, которые ЕС извлек из недавних событий в Кабуле, Боррель отметил, что сейчас важно выявить причины поражения афганской армии, сообщает РИА Новости.
"Безусловно, это похоже на резкое пробуждение, которое еще раз показывает нашу уязвимость. В любом случае необходим доклад об оценке роли ЕС в Афганистане и ошибках, которые могли произойти за последние 20 лет ...в частности, чтобы выявить причины поражения афганской армии, которая не смогла защитить свою страну от талибов", – сказал Боррель в интервью французской газете Monde.
По его словам, ЕС пытается расширить сотрудничество со странами региона и установить свое присутствие в Кабуле. Кроме того, ЕС намерен защищать всех афганцев, которые сотрудничали с ним.
Глава европейской дипломатии также отметил, что министры иностранных дел стран ЕС определили пять критериев для построения отношений с новым правительством Афганистана, которые включают уважение основных прав всего афганского общества, в том числе и женщин, а также возможность проведения эвакуации.