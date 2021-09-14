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https://ru.sputnik.md/20210914/assotsiatsiya-restoratorov-otvetila-nemerenko-44748506.html
Ассоциация рестораторов: заявления Немеренко противоречат решению комиссии
Ассоциация рестораторов: заявления Немеренко противоречат решению комиссии
Ассоциация рестораторов ответила Немеренко: "противоречит решению комиссии"
2021-09-14T20:39+0300
2021-09-14T20:39+0300
в молдове
молдова
horeca
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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В Ассоциации представителей ресторанного бизнеса Молдовы (MĂR) ответили на заявления министра здравоохранения Аллы Немеренко касательно новых правил для посещения общественных заведений, установленных Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). По мнению рестораторов, заявления, сделанные Немеренко во время одной из телепрограмм противоречат тексту решения НЧКОЗ. Как напомнили рестораторы, в решении комиссии не предусмотрен механизм проверки сертификата о вакцинации и других документов у посетителей со стороны учреждений, выполняющих контрольную функцию.По данным представителей ресторанного бизнеса, в тексте решения используются наименования заведений, где требуется сертификат - "танцпол" и "ночной клуб", однако, Кодекс экономической деятельности Молдовы не предусматривает такой типологии, что путает администраторов заведений.Как считают в ассоциации, "сотрудничество и общение властей с профильными ассоциациями, похоже, имеет только символическую роль, а не консультативную".В связи с этим в MĂR подчеркнули необходимость создания консультативного совета при НЧКОЗ, чтобы избежать таких ситуаций, которые снижают эффективность эпидемиологических мер, а также негативно влияет на авторитет ответственных учреждений, так и на бизнес в стране.По данным ассоциации, на протяжении всей пандемии ее представители проявляли открытость и желание работать вместе с властями над поиском решений и улучшения ситуации. Ранее в телепередаче Алла Немеренко попыталась объяснить, что власти подразумевали под "танцополом" и "ночным клубом". По ее словам, "это не рестораны", именно так глава Минздрава ответила на недоумение ассоциации рестораторов. Напомним, с 10 сентября по 30 октября в Молдове действует ЧП в области здравоохранения. Также начиная с 14 сентября лица, старше 18 лет для посещения массовых мероприятий обязаны представлять один из документов - сертификат о вакцинации, после прохождения которой прошло не менее 14 дней, отрицательный результат теста на коронавирус (72 часа), тест на антитела (48 часов) или справку, что человек перенес COVID-19 в последние шесть месяцев.
https://ru.sputnik.md/20210910/assotsiatsiya-restorator-44659629.html
https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html
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в молдове, молдова, horeca

Ассоциация рестораторов: заявления Немеренко противоречат решению комиссии

20:39 14.09.2021
186
© Sputnik / Mihai CarausRestaurant
Restaurant - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ассоциация рестораторов по-прежнему ждет уточнений по поводу последних решений чрезвычайной комиссии.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В Ассоциации представителей ресторанного бизнеса Молдовы (MĂR) ответили на заявления министра здравоохранения Аллы Немеренко касательно новых правил для посещения общественных заведений, установленных Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).
По мнению рестораторов, заявления, сделанные Немеренко во время одной из телепрограмм противоречат тексту решения НЧКОЗ. Как напомнили рестораторы, в решении комиссии не предусмотрен механизм проверки сертификата о вакцинации и других документов у посетителей со стороны учреждений, выполняющих контрольную функцию.
"Как и в прошлом, такой способ работы оставляет место для злоупотреблений в отношении тех, кто должен выполнять решения НЧКОЗ. Времена новые, а грабли все те же", - заявили в MĂR.
По данным представителей ресторанного бизнеса, в тексте решения используются наименования заведений, где требуется сертификат - "танцпол" и "ночной клуб", однако, Кодекс экономической деятельности Молдовы не предусматривает такой типологии, что путает администраторов заведений.
Ресторан - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
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Ассоциация рестораторов: в решении чрезвычайной комиссии есть неясности
10 сентября, 19:23
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Как считают в ассоциации, "сотрудничество и общение властей с профильными ассоциациями, похоже, имеет только символическую роль, а не консультативную".
В связи с этим в MĂR подчеркнули необходимость создания консультативного совета при НЧКОЗ, чтобы избежать таких ситуаций, которые снижают эффективность эпидемиологических мер, а также негативно влияет на авторитет ответственных учреждений, так и на бизнес в стране.
По данным ассоциации, на протяжении всей пандемии ее представители проявляли открытость и желание работать вместе с властями над поиском решений и улучшения ситуации.
Ранее в телепередаче Алла Немеренко попыталась объяснить, что власти подразумевали под "танцополом" и "ночным клубом". По ее словам, "это не рестораны", именно так глава Минздрава ответила на недоумение ассоциации рестораторов.
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9 сентября, 16:03
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Напомним, с 10 сентября по 30 октября в Молдове действует ЧП в области здравоохранения. Также начиная с 14 сентября лица, старше 18 лет для посещения массовых мероприятий обязаны представлять один из документов - сертификат о вакцинации, после прохождения которой прошло не менее 14 дней, отрицательный результат теста на коронавирус (72 часа), тест на антитела (48 часов) или справку, что человек перенес COVID-19 в последние шесть месяцев.
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