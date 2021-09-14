https://ru.sputnik.md/20210914/britania-busternaea-vaktsinatsia-polovina-doza-moderna-44743050.html

В Британии одобрили бустерную вакцинацию - хватит половины дозы Moderna

В Британии одобрили бустерную вакцинацию - хватит половины дозы Moderna

В Британии одобрили ревакцинацию третьей дозой против коронавируса

2021-09-14T21:17+0300

2021-09-14T21:17+0300

2021-09-14T21:17+0300

коронавирус

великая британия

вакцина

вакцинация

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 14сен - Sputnik. В Великобритании в ближайшее время начнется бустерная вакцинация третьей дозой вакцины от коронавируса. О соответствующем решении объявил Британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI), передает РИА Новости."Предпочтения - полная доза Pfizer или половина дозы Moderna в качестве третьей бустерной дозы. Возможно, некоторые люди не могут использовать вакцины MHRA (Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения - ред.) по каким-то причинам - противопоказаниям или аллергии, и в таком случае для ревакцинации рассматривается препарат AstraZeneca", - сказал профессор JCVI Вэй Шен Лим.Представитель JCVI подчеркнул, что текущая рекомендация по ревакцинации действует только в данный момент, для "защиты предстоящей зимой" и пока ревакцинацию не предполагается перезапускать каждые полгода.При этом рекомендация о ревакцинации не относится к здоровым в целом людям в возрасте до 50 лет.

https://ru.sputnik.md/20210805/rospotrebnadzor-revaktsinatsiya-covid-19-polgoda-43580930.html

великая британия

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