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В Британии одобрили бустерную вакцинацию - хватит половины дозы Moderna
В Британии одобрили бустерную вакцинацию - хватит половины дозы Moderna
В Британии одобрили ревакцинацию третьей дозой против коронавируса
2021-09-14T21:17+0300
2021-09-14T21:17+0300
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КИШИНЕВ, 14сен - Sputnik. В Великобритании в ближайшее время начнется бустерная вакцинация третьей дозой вакцины от коронавируса. О соответствующем решении объявил Британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI), передает РИА Новости."Предпочтения - полная доза Pfizer или половина дозы Moderna в качестве третьей бустерной дозы. Возможно, некоторые люди не могут использовать вакцины MHRA (Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения - ред.) по каким-то причинам - противопоказаниям или аллергии, и в таком случае для ревакцинации рассматривается препарат AstraZeneca", - сказал профессор JCVI Вэй Шен Лим.Представитель JCVI подчеркнул, что текущая рекомендация по ревакцинации действует только в данный момент, для "защиты предстоящей зимой" и пока ревакцинацию не предполагается перезапускать каждые полгода.При этом рекомендация о ревакцинации не относится к здоровым в целом людям в возрасте до 50 лет.
https://ru.sputnik.md/20210805/rospotrebnadzor-revaktsinatsiya-covid-19-polgoda-43580930.html
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великая британия, вакцина, вакцинация, ревакцинация

В Британии одобрили бустерную вакцинацию - хватит половины дозы Moderna

21:17 14.09.2021
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© REUTERS / THILO SCHMUELGENШприц с дозой вакцины от коронавируса
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Ревакцинацию начнут делать уже со следующей недели.
КИШИНЕВ, 14сен - Sputnik. В Великобритании в ближайшее время начнется бустерная вакцинация третьей дозой вакцины от коронавируса. О соответствующем решении объявил Британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI), передает РИА Новости.

"Предпочтения - полная доза Pfizer или половина дозы Moderna в качестве третьей бустерной дозы. Возможно, некоторые люди не могут использовать вакцины MHRA (Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения - ред.) по каким-то причинам - противопоказаниям или аллергии, и в таком случае для ревакцинации рассматривается препарат AstraZeneca", - сказал профессор JCVI Вэй Шен Лим.
Вакцинация препаратом Спутник V” - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
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5 августа, 09:06
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Представитель JCVI подчеркнул, что текущая рекомендация по ревакцинации действует только в данный момент, для "защиты предстоящей зимой" и пока ревакцинацию не предполагается перезапускать каждые полгода.

При этом рекомендация о ревакцинации не относится к здоровым в целом людям в возрасте до 50 лет.
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