https://ru.sputnik.md/20210914/cec-mandaty-deputatov-44736731.html
ЦИК предложила на утверждение КС несколько мандатов депутатов
ЦИК предложила на утверждение КС несколько мандатов депутатов
ЦИК предложила на утверждение КС несколько мандатов депутатов
2021-09-14T14:28+0300
2021-09-14T14:28+0300
2021-09-14T14:28+0300
в молдове
молдова
центральная избирательная комиссия
парламент
правительство
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия инициировала процедуру утверждения нескольких мандатов депутатов парламента Молдовы, которые стали вакантными во фракции "Действие и солидарность" (PAS). В соответствии с положениями закона комиссия предложит Конституционному суду утвердить мандаты депутатов PAS, которые являются следующими в партийных списках: Анны Калинич, Евгения Кожокаря, Бориса Попы, Анны Оглинды и Дорела Юрку. Напомним, ранее несколько депутатов подали заявления об отставке. Речь идет о Наталье Гаврилице, Серджиу Литвиненко, Андрее Спыну и Думитру Будянски.Гаврилица подала в отставку после назначения премьер-министром. Спыну является вице-премьером и министром инфраструктуры и регионального развития, Литвиненко – министром юстиции, а Будянски – министром финансов.
https://ru.sputnik.md/20210914/parlament-novyy-deputat-pas-44731019.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, центральная избирательная комиссия, парламент, правительство
ЦИК предложила на утверждение КС несколько мандатов депутатов
В парламенте Молдовы появятся еще несколько депутатов, которые займут места народных избранников, отказавшихся от своего мандата.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия инициировала процедуру утверждения нескольких мандатов депутатов парламента Молдовы, которые стали вакантными во фракции "Действие и солидарность" (PAS).
В соответствии с положениями закона комиссия предложит Конституционному суду утвердить мандаты депутатов PAS, которые являются следующими в партийных списках: Анны Калинич, Евгения Кожокаря, Бориса Попы, Анны Оглинды и Дорела Юрку.
Напомним, ранее несколько депутатов подали заявления об отставке. Речь идет о Наталье Гаврилице, Серджиу Литвиненко, Андрее Спыну и Думитру Будянски.
Гаврилица подала в отставку после назначения премьер-министром. Спыну является вице-премьером и министром инфраструктуры и регионального развития, Литвиненко – министром юстиции, а Будянски – министром финансов.