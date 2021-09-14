https://ru.sputnik.md/20210914/cec-mandaty-deputatov-44736731.html

ЦИК предложила на утверждение КС несколько мандатов депутатов

ЦИК предложила на утверждение КС несколько мандатов депутатов

ЦИК предложила на утверждение КС несколько мандатов депутатов

2021-09-14T14:28+0300

2021-09-14T14:28+0300

2021-09-14T14:28+0300

в молдове

молдова

центральная избирательная комиссия

парламент

правительство

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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия инициировала процедуру утверждения нескольких мандатов депутатов парламента Молдовы, которые стали вакантными во фракции "Действие и солидарность" (PAS). В соответствии с положениями закона комиссия предложит Конституционному суду утвердить мандаты депутатов PAS, которые являются следующими в партийных списках: Анны Калинич, Евгения Кожокаря, Бориса Попы, Анны Оглинды и Дорела Юрку. Напомним, ранее несколько депутатов подали заявления об отставке. Речь идет о Наталье Гаврилице, Серджиу Литвиненко, Андрее Спыну и Думитру Будянски.Гаврилица подала в отставку после назначения премьер-министром. Спыну является вице-премьером и министром инфраструктуры и регионального развития, Литвиненко – министром юстиции, а Будянски – министром финансов.

https://ru.sputnik.md/20210914/parlament-novyy-deputat-pas-44731019.html

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в молдове, молдова, центральная избирательная комиссия, парламент, правительство