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https://ru.sputnik.md/20210914/cec-mandaty-deputatov-44736731.html
ЦИК предложила на утверждение КС несколько мандатов депутатов
ЦИК предложила на утверждение КС несколько мандатов депутатов
ЦИК предложила на утверждение КС несколько мандатов депутатов
2021-09-14T14:28+0300
2021-09-14T14:28+0300
в молдове
молдова
центральная избирательная комиссия
парламент
правительство
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия инициировала процедуру утверждения нескольких мандатов депутатов парламента Молдовы, которые стали вакантными во фракции "Действие и солидарность" (PAS). В соответствии с положениями закона комиссия предложит Конституционному суду утвердить мандаты депутатов PAS, которые являются следующими в партийных списках: Анны Калинич, Евгения Кожокаря, Бориса Попы, Анны Оглинды и Дорела Юрку. Напомним, ранее несколько депутатов подали заявления об отставке. Речь идет о Наталье Гаврилице, Серджиу Литвиненко, Андрее Спыну и Думитру Будянски.Гаврилица подала в отставку после назначения премьер-министром. Спыну является вице-премьером и министром инфраструктуры и регионального развития, Литвиненко – министром юстиции, а Будянски – министром финансов.
https://ru.sputnik.md/20210914/parlament-novyy-deputat-pas-44731019.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, центральная избирательная комиссия, парламент, правительство

ЦИК предложила на утверждение КС несколько мандатов депутатов

14:28 14.09.2021
99
© Sputnik / Mihai CarausЗал заседаний парламента Республики Молдовы
Зал заседаний парламента Республики Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В парламенте Молдовы появятся еще несколько депутатов, которые займут места народных избранников, отказавшихся от своего мандата.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия инициировала процедуру утверждения нескольких мандатов депутатов парламента Молдовы, которые стали вакантными во фракции "Действие и солидарность" (PAS).
В соответствии с положениями закона комиссия предложит Конституционному суду утвердить мандаты депутатов PAS, которые являются следующими в партийных списках: Анны Калинич, Евгения Кожокаря, Бориса Попы, Анны Оглинды и Дорела Юрку.
Напомним, ранее несколько депутатов подали заявления об отставке. Речь идет о Наталье Гаврилице, Серджиу Литвиненко, Андрее Спыну и Думитру Будянски.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
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В парламенте - новый депутат PAS: кто занял место Зинаиды Попа
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Гаврилица подала в отставку после назначения премьер-министром. Спыну является вице-премьером и министром инфраструктуры и регионального развития, Литвиненко – министром юстиции, а Будянски – министром финансов.
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