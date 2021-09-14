https://ru.sputnik.md/20210914/covid-19-krasnyy-kod-44744088.html
Количество случаев COVID-19 выросло: почти по всей Молодове – красный код
Количество случаев COVID-19 выросло: почти по всей Молодове – красный код
Количество случаев COVID-19 выросло на 40%: почти во всех районах "красный код"
2021-09-14T16:47+0300
2021-09-14T16:47+0300
2021-09-14T16:59+0300
в молдове
молдова
коронавирус
красный код
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. За неделю, с 6 по 12 сентября, было зарегистрировано 4593 случая заражения COVID-19, что на 42% больше, чем на предыдущей неделе. Такие данные представило во вторник Министерство здравоохранения.По информации ведомства, у большинства пациентов развиваются легкие и бессимптомные формы (89%), за ними следуют пациенты со средними (6,9%) и тяжелыми формами (4,1%). В настоящее время 54 пациента госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.Число вылечившихся на прошлой неделе составило 3598 человек, что на 43,15% меньше показателей предыдущего периода. Всего выздоровели 262 759 человек.Министерство сообщает, что после анализа соответствующих эпидемиологических показателей красный код опасности был установлен во всех административных территориях, за исключением Дубоссарского и Рышканского районов, где был введен оранжевый код.Статистика свидетельствует, что с момента запуска кампании по иммунизации от COVID-19 (2 марта) было введено 1 336 608 доз вакцин. Национальный охват первой дозой составляет 22,51%, полной схемой иммунизации – 21,34%.
https://ru.sputnik.md/20210914/kishinev-spetskomissiya-obnovila-spisok-epidemiologicheskikh-mer-44731692.html
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в молдове, молдова, красный код
Количество случаев COVID-19 выросло: почти по всей Молодове – красный код
16:47 14.09.2021 (обновлено: 16:59 14.09.2021)
В Минздраве сообщили об ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Молдове.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. За неделю, с 6 по 12 сентября, было зарегистрировано 4593 случая заражения COVID-19, что на 42% больше, чем на предыдущей неделе. Такие данные представило во вторник Министерство здравоохранения.
По информации ведомства, у большинства пациентов развиваются легкие и бессимптомные формы (89%), за ними следуют пациенты со средними (6,9%) и тяжелыми формами (4,1%). В настоящее время 54 пациента госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.
Число вылечившихся на прошлой неделе составило 3598 человек, что на 43,15% меньше показателей предыдущего периода. Всего выздоровели 262 759 человек.
Министерство сообщает, что после анализа соответствующих эпидемиологических показателей красный код опасности был установлен во всех административных территориях, за исключением Дубоссарского и Рышканского районов, где был введен оранжевый код.
Статистика свидетельствует, что с момента запуска кампании по иммунизации от COVID-19 (2 марта) было введено 1 336 608 доз вакцин. Национальный охват первой дозой составляет 22,51%, полной схемой иммунизации – 21,34%.