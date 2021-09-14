https://ru.sputnik.md/20210914/davili-na-menya-i-prokurora-intervyu-rossiyskogo-shpiona-v-litve-paletskisa---eksklyuziv-44743574.html

"Давили на меня и прокурора": интервью российского "шпиона" в Литве Палецкиса - эксклюзив

"Давили на меня и прокурора": интервью российского "шпиона" в Литве Палецкиса - эксклюзив

Корреспондент Sputnik взял эксклюзивное интервью у известного литовского оппозиционера Альгирдаса Палецкиса, осужденного на шесть лет тюрьмы "за создание... 14.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-14T21:35+0300

2021-09-14T21:35+0300

2021-09-14T21:35+0300

литва

оппозиция

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В конце июля Шяуляйский окружной суд Литвы признал бывшего дипломата и депутата Сейма, оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы. Защита Палецкиса подала апелляцию, и теперь приговор вступит в силу только после решения апелляционного суда. А суд может как оправдать, так и оставить решение в силе.Тем более что полтора года Палецкис уже просидел в тюрьме – во время следствия ему отказывались менять меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы, объясняя это тем, что политик якобы может сбежать.Только благодаря апелляции, которая будет рассмотрена осенью, Альгирдас Палецкис пока остался на свободе и смог встретиться с корреспондентом Sputnik, чтобы рассказать, каково это – просидеть полтора года в одиночной камере, почему его дело шито белыми нитками, а друзья считают, что, если он сядет, это будет "последним гвоздем в крышку гроба нынешнего режима".Представлял в камере друзей и разговаривал с нимиС Альгирдасом Палецкисом мы встретились в Вильнюсе. Он признался, что долго молчал, потому что прокуратура контролировала каждый его шаг, но "сейчас настал момент говорить обо всем".Палецкиса арестовали в конце октября 2018 года, и первые месяцы об этом знали только самые близкие. Политик хотел огласки, но "все были запуганы, включая адвокатов, один говорил – не нужно ничего делать, другой – что власти сами совершат ошибку"."Этот адвокат оказался в чем-то прав – через несколько месяцев спецслужбы действительно допустили крупную ошибку – устроили пресс-конференцию, на которую пришли директор Департамента госбезопасности, генеральный комиссар полиции и генеральный прокурор. И публично в прямом эфире они меня осудили – сообщили, что Палецкис посажен, потому что создал шпионскую сеть. Таким образом, было оказано давление на меня, на конкретного прокурора, на будущий суд. И это прекрасный аргумент, если понадобится обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге", – рассказал Альгирдас Палецкис.По "делу Палецкиса" прошли обыски у 15 человек, но ничего криминального найти у них не удалось. Тогда, как говорит политик, ему стали делать намеки: "Ты давай признавайся, и будет легче", но он пропускал все мимо ушей. И политзаключенного из следственного изолятора перевели в Лукишкскую тюрьму, где поместили в одиночную камеру."Почти все 528 дней, проведенных за решеткой, я просидел в одиночной камере. Успокаивал себя мыслью, что люди и не такое проходили. И надо все повернуть на пользу обществу и себе, превратить это в академический отпуск, прочитать то, что не успел прочесть. Или перечитать то, что хотел перечитать. Написать свою книгу. И я ее написал – недавно вышла, называется "Наручники на мысль". Рассказал в ней о своем деле, опубликовал дневники, которые начал писать, как только оказался в тюрьме, про атмосферу в камере и тюрьме", – говорит Палецкис.Он уточняет, что физически его не били, но жизнь в камере-одиночке и так похожа на пытку. Тем более что первые три месяца Палецкис был полностью лишен каких-либо контактов с близкими людьми – свидания были запрещены."К этому привыкнуть очень сложно. Человеку нужно с кем-то говорить, а я даже позвонить не мог. Раз в неделю приезжал адвокат, но это совсем не то общение – исключительно по противному уголовному делу, – поясняет политик. – Иногда представлял себе, что напротив сидит какой-то конкретный человек, и я разговариваю с ним. А еще раз в день, когда выводили на прогулку, – а это та же камера, но без крыши, – мысленно вел разговоры со своими друзьями. И чувствовал их поддержку".Шпионская сеть из одного человекаУголовный процесс против себя Палецкис считает заказным. "Я думаю, все идет от партии консерваторов, которые сейчас у власти", – говорит он. Задача была спущена в прокуратуру, а там начали искать человека из окружения Палецкиса, который был бы уязвим."И им удалось найти такого человека. Тут я не досмотрел – ну не можешь ты залезть каждому человеку в душу. А это был один мой знакомый – Деймантас Бертаускас, который, как оказалось, много лет скачивал фотографии с детской порнографией. Его на этом и подловили. После выборов 2016 года, когда мне все перекрыли, потому что я чуть не победил в одномандатном округе, он предложил ездить в Россию и раскручивать его мелкий бизнес в сфере продуктов питания", – вспоминает детали уголовного дела Палецкис.Политик часто бывал в России как политолог, журналист, публицист. Начал писать книгу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда под контроль была взята телевышка, но погибли 14 человек. И попутно решил не отказываться от предложения Бертаускаса заработать. В тот момент все смешалось – встречи по вопросам бизнеса, с ветеранами группы "Альфа", которые участвовали в событиях 13 января."Это исследовательская журналистика, когда для написания книги долгое время собираешь документы, подтверждения. Мне она нравится. Я собрал много материала, но против меня возбудили уголовное дело, основываясь на показаниях этого Бертаускаса. Появились какие-то мистические посредники между ФСБ и мной, неизвестные люди, которые якобы передавали мне задания. И как звучит формулировка Шяуляйского суда? Я получил задание собрать информацию про 13 января в Литве от неустановленного российского разведчика, а дальше перепоручил это задание неустановленному литовскому гражданину", – разводит руками от абсурдности обвинения политик.Конец династии ЛандсбергисовНе успел Альгирдас Палецкис выйти на свободу, как снова ушел с головой в политику – стал лидером движения "Заря". Название было выбрано неслучайно. Политик говорит, что вместе с единомышленниками делает все для того, чтобы "в Литву пришла заря перемен".Он отмечает, что массовый протестный митинг против ограничений для невакцинированных, который прошел 10 августа у здания Сейма в Вильнюсе, показал, что ветер перемен уже добрался до Литвы. По официальным данным, он собрал около пяти тысяч человек, по неофициальным – до 20 тысяч."То, что мы говорили в своих ячейках лет десять назад, уже гремит через микрофоны на митинге – пора положить конец социальной несправедливости, хватит принимать дурацкие ограничительные ковидные меры – непривитых людей хотели же загнать в гетто. Хотели сделать так, чтобы даже в общественный транспорт и поликлиники не могли войти невакцинированные люди. Надо представить себе тех, кто бы преграждал путь в транспорт старику и в поликлинику старушке…"Но Литва проснулась чуть раньше, говорит политик. Все началось еще в мае, когда в Литве с ее католическими традициями явно перегнули с пропагандой темы ЛГБТ. "Это делалось последние несколько лет повсеместно, и в определенный момент у людей лопнуло терпение, особенно в регионах, селах, – поясняет Палецкис. – Люди всколыхнулись. Мы не говорим, что нужно кого-то преследовать за это – каждый взрослый человек свободен выбирать ориентацию. Но пошли же с этими темами даже в детские сады и школы, с какими-то книгами, видеороликами. И люди этому воспротивились".А затем к теме ЛГБТ и ковидным ограничениям добавился миграционный кризис. И терпение у граждан Литвы лопнуло, "люди поняли, что и внешняя политика напрямую влияет на их жизнь"."С начала июня мы начали каждый день принимать по 100-200 мигрантов из Ирака, Афганистана, стран Африки, которые переходили белорусско-литовскую границу. Многие годы Александр Лукашенко и его служба охраны границы задерживали этих мигрантов, но когда правительство Литвы начало заниматься госпереворотом в Минске в 2020 году, открыто это делало, вводились санкции, а после посаженного самолета, когда был взят под стражу Роман Протасевич, ввели еще больше санкций. Для Александра Лукашенко это была красная линия, которую перешагнули власти династии Ландсбергиса. И он перестал ограничивать эти потоки нелегалов", – уверен Альгирдас Палецкис.Если меня посадят, начнутся протестыПока будут проходить заседания апелляционного суда, Альгирдас Палецкис будет находиться на свободе. Начнется процесс осенью и может затянуться на несколько месяцев. Возвращаться в тюрьму он, конечно, не хочет."Я считаю, что нужно сделать все, чтобы добиться победы, а для этого нужна максимальная огласка методов прокуратуры и Шяуляйского суда, который даже не слово в слово, а буква в букву переписал все то, что против меня выдвинула прокуратура. Я надеюсь, вильнюсские судьи посмотрят иначе на это дело, нельзя же закрывать глаза на факты, – говорит политик. – Но если меня посадят, уверен, что этой системе будет только хуже – за то время, которое я сидел, и после того, как вышел, очень много общественных организаций и отдельных людей в Литве были со мной солидарны. Дело может дойти до массовых протестных акций".А друзья политика с иронией говорят: "Нам было бы выгодно, чтобы тебя посадили – власти таким образом сами забили бы последний гвоздь в свой гроб"."Я думаю, что точка невозврата уже пройдена. Я видел этих людей на митинге. Им нечего терять. И следующий митинг 10 сентября покажет, что мы из себя представляем. Радует, что активисты общественных движений наелись склок, которые бывают между ними. Теперь нужны круглые оппозиционные столы, за которыми идут переговоры и координация действий, а не дележка постов и погон", – уверен Альгирдас Палецкис.

https://ru.sputnik.md/20210819/politolog-natsionalizm-avangard-ukrainskoy-politiki-44032525.html

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литва, оппозиция