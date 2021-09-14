https://ru.sputnik.md/20210914/deputat-eksport-moldova-russia-kak-izmenitsya-tsena-gaz-44752129.html

Депутат: что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится цена на газ

Депутат: что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится цена на газ

Депутат Олег Рейдман рассказал на видео, что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится для республики цена на природный газ

2021-09-14T22:18+0300

2021-09-14T22:18+0300

2021-09-14T22:18+0300

радио

в молдове

экспорт

россия

топливо

цена на газ

молдавско-российские отношения

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Эйфория после парламентских выборов в Молдове для правящего большинства давно прошла. Теперь – время выполнять те обещания, которыми представители Партии "Действие и солидарность" (PAS) сыпали перед избирателями.Проблем в национальном хозяйстве страны – более, чем предостаточно. Но есть ли механизмы решения у "хороших людей" от власти? Среди основных проблем Молдовы: экспорт отечественной плодоовощной и винодельческой продукции на рынки России, продление контракта на поставки газа, а также формирование государственного бюджета и устранение в нем дыр. Насколько готова новая власть в Молдове решать экономические проблемы страны? Госбюджет страны – опять придется затягивать пояса, либо "хорошие люди" из парламентского большинства придумают выход из сложной экономической ситуации? С какими экономическими инициативами выйдет парламентская оппозиция в лице Блока коммунистов и социалистов? Важность развития отношений с Россией, удастся ли экспортировать в должных объемах в этом году урожай фруктов и винодельческую продукцию? А также, какой будет цена на газ для Молдовы по итогам переговоров с "Газпромом"? Эти и другие вопросы обсудили в интервью радиостудии Sputnik Молдова с депутатом парламента, экономическим экспертом Олегом Рейдманом.

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2021

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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