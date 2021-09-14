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Депутат: что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится цена на газ
Депутат: что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится цена на газ
Депутат Олег Рейдман рассказал на видео, что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится для республики цена на природный газ
2021-09-14T22:18+0300
2021-09-14T22:18+0300
радио
в молдове
экспорт
россия
топливо
цена на газ
молдавско-российские отношения
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Эйфория после парламентских выборов в Молдове для правящего большинства давно прошла. Теперь – время выполнять те обещания, которыми представители Партии "Действие и солидарность" (PAS) сыпали перед избирателями.Проблем в национальном хозяйстве страны – более, чем предостаточно. Но есть ли механизмы решения у "хороших людей" от власти? Среди основных проблем Молдовы: экспорт отечественной плодоовощной и винодельческой продукции на рынки России, продление контракта на поставки газа, а также формирование государственного бюджета и устранение в нем дыр. Насколько готова новая власть в Молдове решать экономические проблемы страны? Госбюджет страны – опять придется затягивать пояса, либо "хорошие люди" из парламентского большинства придумают выход из сложной экономической ситуации? С какими экономическими инициативами выйдет парламентская оппозиция в лице Блока коммунистов и социалистов? Важность развития отношений с Россией, удастся ли экспортировать в должных объемах в этом году урожай фруктов и винодельческую продукцию? А также, какой будет цена на газ для Молдовы по итогам переговоров с "Газпромом"? Эти и другие вопросы обсудили в интервью радиостудии Sputnik Молдова с депутатом парламента, экономическим экспертом Олегом Рейдманом.
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Андрей Петрик
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в молдове, экспорт, россия, топливо, цена на газ, молдавско-российские отношения, видео

Депутат: что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится цена на газ

22:18 14.09.2021
211
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Депутат молдавского парламента прокомментировал Sputnik, как складываются отношения между новой властью в стране с партнерами из России, а также обозначил основные проблемы, на решении которых должен сконцентрироваться законодательный орган республики.
Эйфория после парламентских выборов в Молдове для правящего большинства давно прошла. Теперь – время выполнять те обещания, которыми представители Партии "Действие и солидарность" (PAS) сыпали перед избирателями.
Проблем в национальном хозяйстве страны – более, чем предостаточно. Но есть ли механизмы решения у "хороших людей" от власти? Среди основных проблем Молдовы: экспорт отечественной плодоовощной и винодельческой продукции на рынки России, продление контракта на поставки газа, а также формирование государственного бюджета и устранение в нем дыр.
Насколько готова новая власть в Молдове решать экономические проблемы страны? Госбюджет страны – опять придется затягивать пояса, либо "хорошие люди" из парламентского большинства придумают выход из сложной экономической ситуации? С какими экономическими инициативами выйдет парламентская оппозиция в лице Блока коммунистов и социалистов? Важность развития отношений с Россией, удастся ли экспортировать в должных объемах в этом году урожай фруктов и винодельческую продукцию?
А также, какой будет цена на газ для Молдовы по итогам переговоров с "Газпромом"? Эти и другие вопросы обсудили в интервью радиостудии Sputnik Молдова с депутатом парламента, экономическим экспертом Олегом Рейдманом.
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