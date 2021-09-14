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Молдавские фермеры намерены отказаться от картофеля в пользу зерновых
Молдавские фермеры намерены отказаться от картофеля в пользу зерновых
Молдавские фермеры намерены отказаться от картофеля в пользу зерновых
2021-09-14T07:30+0300
2021-09-14T08:16+0300
экономика
цены
картофель
зерновые
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В сентябре нынешнего года цены на картофель в Молдове снизились до минимального "осеннего" уровня за последнее трехлетие, сообщило специализированное интернет-издание EastFruit. Поставщики семенного картофеля утверждают, что некоторые их клиенты намерены в будущем году как минимум сократить, а как максимум – отказаться от выращивания картофеля. Причина находится на поверхности: оптовые цены на картофель низкого и среднего качества опустились до 2,7–2,8 лея за килограмм.Многие эксперты сходятся во мнении, что это реалистичный, но далеко не самый лучший производственный сценарий. Некоторые из них уверены, что еще в конце осени – начале зимы картофель в Молдове резко подорожает, а зимой-весной будущего года это случится почти наверняка.
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цены, картофель, зерновые, в молдове, молдова

Молдавские фермеры намерены отказаться от картофеля в пользу зерновых

07:30 14.09.2021 (обновлено: 08:16 14.09.2021)
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© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Эксперты прогнозируют, что к весне будущего года отечественный картофель резко подорожает.
КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В сентябре нынешнего года цены на картофель в Молдове снизились до минимального "осеннего" уровня за последнее трехлетие, сообщило специализированное интернет-издание EastFruit.
Поставщики семенного картофеля утверждают, что некоторые их клиенты намерены в будущем году как минимум сократить, а как максимум – отказаться от выращивания картофеля. Причина находится на поверхности: оптовые цены на картофель низкого и среднего качества опустились до 2,7–2,8 лея за килограмм.

"Картофелеводы под впечатлением от низкого спроса и рушащихся цен на картофель в сентябре 2021 года планируют в следующем году вообще отказаться от производства "второго хлеба" в пользу первого – зерна. Цены на зерно в нынешнем урожайном году остаются высокими, по крайней мере сейчас даже фуражная пшеница на молдавском рынке стоит в среднем дороже продовольственного картофеля. Таким образом, вполне возможно, что какая-то часть картофельных площадей в самое ближайшее время будет засеяна озимыми зерновыми культурами", – пишет EastFruit.

Многие эксперты сходятся во мнении, что это реалистичный, но далеко не самый лучший производственный сценарий. Некоторые из них уверены, что еще в конце осени – начале зимы картофель в Молдове резко подорожает, а зимой-весной будущего года это случится почти наверняка.
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