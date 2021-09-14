https://ru.sputnik.md/20210914/fermery-kartofely-zernovye-44720524.html

Молдавские фермеры намерены отказаться от картофеля в пользу зерновых

Молдавские фермеры намерены отказаться от картофеля в пользу зерновых

Молдавские фермеры намерены отказаться от картофеля в пользу зерновых

2021-09-14T07:30+0300

2021-09-14T07:30+0300

2021-09-14T08:16+0300

экономика

цены

картофель

зерновые

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В сентябре нынешнего года цены на картофель в Молдове снизились до минимального "осеннего" уровня за последнее трехлетие, сообщило специализированное интернет-издание EastFruit. Поставщики семенного картофеля утверждают, что некоторые их клиенты намерены в будущем году как минимум сократить, а как максимум – отказаться от выращивания картофеля. Причина находится на поверхности: оптовые цены на картофель низкого и среднего качества опустились до 2,7–2,8 лея за килограмм.Многие эксперты сходятся во мнении, что это реалистичный, но далеко не самый лучший производственный сценарий. Некоторые из них уверены, что еще в конце осени – начале зимы картофель в Молдове резко подорожает, а зимой-весной будущего года это случится почти наверняка.

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

цены, картофель, зерновые, в молдове, молдова