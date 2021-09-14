https://ru.sputnik.md/20210914/glava-apelpalata-kishinev-44743316.html

ВСМ назначил нового врио главы Апелляционной палаты Кишинева

ВСМ назначил нового врио главы Апелляционной палаты Кишинева

ВСМ назначил нового врио главы Апелляционного суда Кишинева

2021-09-14T18:51+0300

2021-09-14T18:51+0300

2021-09-14T18:51+0300

общество

в молдове

кишинев

молдова

апелляционная палата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0a/35070585_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_41f034bdced86daac3fb0b986bb1f979.jpg

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Судья Анатолий Минчунэ назначен временно исполняющим обязанности председателя Апелляционной палаты Кишинева. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Высшего совета магистратуры (ВСМ). Члены ВСМ назначили Минчунэ после отклонения ходатайства мирового судьи Анны Пановой, которая до сих пор временно занимала эту должность.Известно, что Минчунэ является судьей с 1991 года. В 2008-м он был переведен в Апелляционную палату Кишинева.

https://ru.sputnik.md/20210824/kak-budut-naznachat-chlenov-vsm-vsp-44194748.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, апелляционная палата