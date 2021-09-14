https://ru.sputnik.md/20210914/glava-apelpalata-kishinev-44743316.html
ВСМ назначил нового врио главы Апелляционной палаты Кишинева
ВСМ назначил нового врио главы Апелляционной палаты Кишинева
ВСМ назначил нового врио главы Апелляционного суда Кишинева
2021-09-14T18:51+0300
2021-09-14T18:51+0300
2021-09-14T18:51+0300
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апелляционная палата
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Судья Анатолий Минчунэ назначен временно исполняющим обязанности председателя Апелляционной палаты Кишинева. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Высшего совета магистратуры (ВСМ). Члены ВСМ назначили Минчунэ после отклонения ходатайства мирового судьи Анны Пановой, которая до сих пор временно занимала эту должность.Известно, что Минчунэ является судьей с 1991 года. В 2008-м он был переведен в Апелляционную палату Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20210824/kak-budut-naznachat-chlenov-vsm-vsp-44194748.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, апелляционная палата
ВСМ назначил нового врио главы Апелляционной палаты Кишинева
В Апеляционной палате сменили временно исполняющего обязанности председателя.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Судья Анатолий Минчунэ назначен временно исполняющим обязанности председателя Апелляционной палаты Кишинева.
Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Высшего совета магистратуры (ВСМ).
Члены ВСМ назначили Минчунэ после отклонения ходатайства мирового судьи Анны Пановой, которая до сих пор временно занимала эту должность.
Известно, что Минчунэ является судьей с 1991 года. В 2008-м он был переведен в Апелляционную палату Кишинева.