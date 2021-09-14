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ВСМ назначил нового врио главы Апелляционной палаты Кишинева
ВСМ назначил нового врио главы Апелляционной палаты Кишинева
ВСМ назначил нового врио главы Апелляционного суда Кишинева
2021-09-14T18:51+0300
2021-09-14T18:51+0300
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в молдове
кишинев
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апелляционная палата
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Судья Анатолий Минчунэ назначен временно исполняющим обязанности председателя Апелляционной палаты Кишинева. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Высшего совета магистратуры (ВСМ). Члены ВСМ назначили Минчунэ после отклонения ходатайства мирового судьи Анны Пановой, которая до сих пор временно занимала эту должность.Известно, что Минчунэ является судьей с 1991 года. В 2008-м он был переведен в Апелляционную палату Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20210824/kak-budut-naznachat-chlenov-vsm-vsp-44194748.html
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в молдове, кишинев, молдова, апелляционная палата

ВСМ назначил нового врио главы Апелляционной палаты Кишинева

18:51 14.09.2021
166
© Sputnik / Mihai CarausCurtea de apel Chișinău
Curtea de apel Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Апеляционной палате сменили временно исполняющего обязанности председателя.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Судья Анатолий Минчунэ назначен временно исполняющим обязанности председателя Апелляционной палаты Кишинева.
Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Высшего совета магистратуры (ВСМ).
Члены ВСМ назначили Минчунэ после отклонения ходатайства мирового судьи Анны Пановой, которая до сих пор временно занимала эту должность.
Высший совет магистратуры - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
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24 августа, 14:43
172
Известно, что Минчунэ является судьей с 1991 года. В 2008-м он был переведен в Апелляционную палату Кишинева.
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