https://ru.sputnik.md/20210914/globalnyy-sammit-covid-19-44732687.html
США организуют глобальный саммит по борьбе с COVID-19
США организуют глобальный саммит по борьбе с COVID-19
США организуют глобальный саммит по борьбе с COVID-19
2021-09-14T14:00+0300
2021-09-14T14:00+0300
2021-09-14T14:00+0300
коронавирус
в мире
сша
саммит
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США пройдет 22 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.Об инициативе проведения такого саммита в конце минувшей недели также сообщали американские СМИ. Ожидается, что мероприятие пройдет в виртуальном формате."Во время предстоящего саммита президент Байден призовет глав государств, правительств и международных организаций, лидеров бизнеса, благотворительных и неправительственных организаций объединиться, чтобы положить конец пандемии коронавируса", – говорится в приглашении, с которым удалось ознакомиться изданию.Отмечается, что основная цель мероприятия — убедить ведущие государства как можно больше раздавать, а не продавать вакцины бедным странам.Мероприятие пройдет под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" в ходе Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, следует из публикации.Washington Post не уточняет, кому из мировых лидеров Вашингтон уже направил приглашения для участия в саммите. Однако другое американское издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что организаторы саммита намерены пригласить Россию и Китай.
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в мире, сша, саммит
США организуют глобальный саммит по борьбе с COVID-19
Американские СМИ сообщают о том, что глобальный саммит по COVID-19 под председательством Соединенных Штатов пройдет 22 сентября.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik.
Глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США пройдет 22 сентября. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Washington Post.
Об инициативе проведения такого саммита в конце минувшей недели также сообщали американские СМИ. Ожидается, что мероприятие пройдет в виртуальном формате.
"Во время предстоящего саммита президент Байден призовет глав государств, правительств и международных организаций, лидеров бизнеса, благотворительных и неправительственных организаций объединиться, чтобы положить конец пандемии коронавируса", – говорится в приглашении, с которым удалось ознакомиться изданию.
Отмечается, что основная цель мероприятия — убедить ведущие государства как можно больше раздавать, а не продавать вакцины бедным странам.
"Участники определят круг конкретных действий и поставят амбициозные задачи, необходимые для достижения этой цели (избавления от коронавируса – ред.) и подготовки мира к будущим угрозам в сфере безопасности здравоохранения", – также сказано в приглашении.
Мероприятие пройдет под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" в ходе Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, следует из публикации.
Washington Post не уточняет, кому из мировых лидеров Вашингтон уже направил приглашения для участия в саммите. Однако другое американское издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что организаторы саммита намерены пригласить Россию и Китай.