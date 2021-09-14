https://ru.sputnik.md/20210914/globalnyy-sammit-covid-19-44732687.html

США организуют глобальный саммит по борьбе с COVID-19

США организуют глобальный саммит по борьбе с COVID-19

США организуют глобальный саммит по борьбе с COVID-19

2021-09-14T14:00+0300

2021-09-14T14:00+0300

2021-09-14T14:00+0300

коронавирус

в мире

сша

саммит

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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США пройдет 22 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.Об инициативе проведения такого саммита в конце минувшей недели также сообщали американские СМИ. Ожидается, что мероприятие пройдет в виртуальном формате."Во время предстоящего саммита президент Байден призовет глав государств, правительств и международных организаций, лидеров бизнеса, благотворительных и неправительственных организаций объединиться, чтобы положить конец пандемии коронавируса", – говорится в приглашении, с которым удалось ознакомиться изданию.Отмечается, что основная цель мероприятия — убедить ведущие государства как можно больше раздавать, а не продавать вакцины бедным странам.Мероприятие пройдет под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" в ходе Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, следует из публикации.Washington Post не уточняет, кому из мировых лидеров Вашингтон уже направил приглашения для участия в саммите. Однако другое американское издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что организаторы саммита намерены пригласить Россию и Китай.

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в мире, сша, саммит