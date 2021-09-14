https://ru.sputnik.md/20210914/intimnaya-zhizn-moldavskikh-zhurnalistov-44715602.html

Интимная жизнь молдавских журналистов

Интимная жизнь молдавских журналистов

Насколько свободны журналисты в Молдове

2021-09-14T08:30+0300

2021-09-14T08:30+0300

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радио

молдова

школа

секс

журналист

журналистика

утро на sputnik’e

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Почему личные отношения молдавских журналистов ставят под вопрос независимость их суждений? Насколько свободны журналисты и существует ли в Молдове свобода слова? Почему у нас никогда не убивали журналистов, как во многих постсоветских странах, – из-за их трусости, или продажности, или по другим причинам? Ждет ли Молдову передел рынка СМИ при новой власти? А также – чем живут школы в Молдове на втором году пандемии? Обо всем этом - в беседе с политологом Вячеславом Бербека и завкафедрой лицея им. А. Кантемира Тамарой Князевой.

молдова

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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