https://ru.sputnik.md/20210914/intimnaya-zhizn-moldavskikh-zhurnalistov-44715602.html
Интимная жизнь молдавских журналистов
Интимная жизнь молдавских журналистов
Насколько свободны журналисты в Молдове
2021-09-14T08:30+0300
2021-09-14T08:30+0300
2021-09-14T08:43+0300
радио
молдова
школа
секс
журналист
журналистика
утро на sputnik’e
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Почему личные отношения молдавских журналистов ставят под вопрос независимость их суждений? Насколько свободны журналисты и существует ли в Молдове свобода слова? Почему у нас никогда не убивали журналистов, как во многих постсоветских странах, – из-за их трусости, или продажности, или по другим причинам? Ждет ли Молдову передел рынка СМИ при новой власти? А также – чем живут школы в Молдове на втором году пандемии? Обо всем этом - в беседе с политологом Вячеславом Бербека и завкафедрой лицея им. А. Кантемира Тамарой Князевой.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Интимная жизнь молдавских журналистов
08:30 14.09.2021 (обновлено: 08:43 14.09.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" рассуждаем о том, насколько свободны журналисты в Молдове, и выясняем, чем живет школа на втором году пандемии.
Почему личные отношения молдавских журналистов ставят под вопрос независимость их суждений? Насколько свободны журналисты и существует ли в Молдове свобода слова? Почему у нас никогда не убивали журналистов, как во многих постсоветских странах, – из-за их трусости, или продажности, или по другим причинам? Ждет ли Молдову передел рынка СМИ при новой власти? А также – чем живут школы в Молдове на втором году пандемии? Обо всем этом - в беседе с политологом Вячеславом Бербека и завкафедрой лицея им. А. Кантемира Тамарой Князевой.