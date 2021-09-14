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Огонь в горах Испании: спасателям удалось справиться с природным бедствием
Огонь в горах Испании: спасателям удалось справиться с природным бедствием
Огонь в горах Испании: спасателям удалось справиться с природным бедствием
2021-09-14T18:02+0300
2021-09-14T18:02+0300
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Огонь в горах в испанской провинции Малага (автономное сообщество Андалусия) начал распространяться в минувшую среду и выжег 7,8 тысячи гектаров в горном массиве Сьерра Бермеха, недалеко от туристического курорта Эстепона. Специалисты утверждают, что это один из самых сложных пожаров в Испании в последние годы.К борьбе с природным катаклизмом были привлечены около тысячи человек, полсотни самолетов и вертолетов, технику перебрасывали из других испанских регионов. Во время борьбы с огнем один пожарный погиб, двое получили ранения. В понедельник вертолет Superpuma потерпел аварию из-за плохой видимости, зацепившись за дерево, 19 человек, находившихся на борту, не пострадали.В воскресенье число эвакуированных достигло 2670 человек, однако вечером того же дня власти сообщили, что более тысячи из них могут вернуться. Поздно вечером в понедельник власти разрешили вернуться еще более 1300 местным жителям, сообщает РИА Новости.Немаловажным фактором в борьбе с природным пожаром стало то, что в ночь на понедельник пошел дождь, после чего уровень опасности был снижен до нулевого. Остававшиеся в эвакуации 250 жителей могут вернуться в свои дома. Все региональные дороги открыты.Прокуратура не исключает, что причиной возгорания стал поджог.Эксперты заявляют, что подобного рода пожары – "шестого поколения", когда огонь поднимается на большую высоту и имеет очень высокую температуру, редко происходят в Испании. На Пиренейском полуострове они впервые были зафиксированы в 2017 году. Аналогичные пожары бушевали этим летом в Греции и Турции и ежегодно происходят в Калифорнии. Ранее глава регионального оперативного центра плана Infoca (служба тушения лесных пожаров Андалусии) Хуан Санчес назвал пожар в Малаге "самым сложным за последнее время".
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Огонь в горах Испании: спасателям удалось справиться с природным бедствием

18:02 14.09.2021
108
© Ruptly
В горах Андалусии на юге Испании несколько дней бушевал сильнейший пожар.
Огонь в горах в испанской провинции Малага (автономное сообщество Андалусия) начал распространяться в минувшую среду и выжег 7,8 тысячи гектаров в горном массиве Сьерра Бермеха, недалеко от туристического курорта Эстепона. Специалисты утверждают, что это один из самых сложных пожаров в Испании в последние годы.
К борьбе с природным катаклизмом были привлечены около тысячи человек, полсотни самолетов и вертолетов, технику перебрасывали из других испанских регионов. Во время борьбы с огнем один пожарный погиб, двое получили ранения. В понедельник вертолет Superpuma потерпел аварию из-за плохой видимости, зацепившись за дерево, 19 человек, находившихся на борту, не пострадали.
В воскресенье число эвакуированных достигло 2670 человек, однако вечером того же дня власти сообщили, что более тысячи из них могут вернуться. Поздно вечером в понедельник власти разрешили вернуться еще более 1300 местным жителям, сообщает РИА Новости.
Немаловажным фактором в борьбе с природным пожаром стало то, что в ночь на понедельник пошел дождь, после чего уровень опасности был снижен до нулевого. Остававшиеся в эвакуации 250 жителей могут вернуться в свои дома. Все региональные дороги открыты.
Прокуратура не исключает, что причиной возгорания стал поджог.

Эксперты заявляют, что подобного рода пожары – "шестого поколения", когда огонь поднимается на большую высоту и имеет очень высокую температуру, редко происходят в Испании. На Пиренейском полуострове они впервые были зафиксированы в 2017 году. Аналогичные пожары бушевали этим летом в Греции и Турции и ежегодно происходят в Калифорнии. Ранее глава регионального оперативного центра плана Infoca (служба тушения лесных пожаров Андалусии) Хуан Санчес назвал пожар в Малаге "самым сложным за последнее время".
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