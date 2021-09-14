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Огонь в горах Испании: спасателям удалось справиться с природным бедствием
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В горах Андалусии на юге Испании несколько дней бушевал сильнейший пожар.
Огонь в горах в испанской провинции Малага (автономное сообщество Андалусия) начал распространяться в минувшую среду и выжег 7,8 тысячи гектаров в горном массиве Сьерра Бермеха, недалеко от туристического курорта Эстепона. Специалисты утверждают, что это один из самых сложных пожаров в Испании в последние годы.
К борьбе с природным катаклизмом были привлечены около тысячи человек, полсотни самолетов и вертолетов, технику перебрасывали из других испанских регионов. Во время борьбы с огнем один пожарный погиб, двое получили ранения. В понедельник вертолет Superpuma потерпел аварию из-за плохой видимости, зацепившись за дерево, 19 человек, находившихся на борту, не пострадали.
В воскресенье число эвакуированных достигло 2670 человек, однако вечером того же дня власти сообщили, что более тысячи из них могут вернуться. Поздно вечером в понедельник власти разрешили вернуться еще более 1300 местным жителям, сообщает РИА Новости.
Немаловажным фактором в борьбе с природным пожаром стало то, что в ночь на понедельник пошел дождь, после чего уровень опасности был снижен до нулевого. Остававшиеся в эвакуации 250 жителей могут вернуться в свои дома. Все региональные дороги открыты.
Прокуратура не исключает, что причиной возгорания стал поджог.
Эксперты заявляют, что подобного рода пожары – "шестого поколения", когда огонь поднимается на большую высоту и имеет очень высокую температуру, редко происходят в Испании. На Пиренейском полуострове они впервые были зафиксированы в 2017 году. Аналогичные пожары бушевали этим летом в Греции и Турции и ежегодно происходят в Калифорнии. Ранее глава регионального оперативного центра плана Infoca (служба тушения лесных пожаров Андалусии) Хуан Санчес назвал пожар в Малаге "самым сложным за последнее время".
Эксперты заявляют, что подобного рода пожары – "шестого поколения", когда огонь поднимается на большую высоту и имеет очень высокую температуру, редко происходят в Испании. На Пиренейском полуострове они впервые были зафиксированы в 2017 году. Аналогичные пожары бушевали этим летом в Греции и Турции и ежегодно происходят в Калифорнии. Ранее глава регионального оперативного центра плана Infoca (служба тушения лесных пожаров Андалусии) Хуан Санчес назвал пожар в Малаге "самым сложным за последнее время".