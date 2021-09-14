https://ru.sputnik.md/20210914/kakoy-perfomans-gotovyat-fanaty-sherifa-pervom-matche-44729938.html

Какой перформанс готовят фанаты "Шерифа" на первом матче ЛЧ

Какой перформанс готовят фанаты "Шерифа" на первом матче ЛЧ

Фанаты Шерифа готовят сюрприз на домашний матч раунда Лиги чемпионов с Шахтером

2021-09-14T12:00+0300

2021-09-14T12:00+0300

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спорт

в молдове

фк "шериф"

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ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Фанаты "Шерифа" готовят перформанс на домашний матч группового раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Об этом корреспонденту Sputnik сообщил представитель фан-движения Андрей Федьковский.Представитель фан-движения говорит, что выход "Шерифа" в группу Лиги чемпионов - событие радостное и ответственное одновременно. Надо решать организационные вопросы и соблюдать правила поведения на секторе.В среду на 13-м секторе ожидается более двухсот болельщиков "Шерифа". Фанаты желто-черных планируют поддержать свою команду не только на домашних матчах Лиги чемпионов.Первая игра группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в 19.45 в Тирасполе. Ожидается, что на матч приедут около 300 фанатов донецкого клуба.*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России и целом ряде других стран.

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в молдове, фк "шериф"