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Какой перформанс готовят фанаты "Шерифа" на первом матче ЛЧ
Какой перформанс готовят фанаты "Шерифа" на первом матче ЛЧ
Фанаты Шерифа готовят сюрприз на домашний матч раунда Лиги чемпионов с Шахтером
2021-09-14T12:00+0300
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спорт
в молдове
фк "шериф"
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ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Фанаты "Шерифа" готовят перформанс на домашний матч группового раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Об этом корреспонденту Sputnik сообщил представитель фан-движения Андрей Федьковский.Представитель фан-движения говорит, что выход "Шерифа" в группу Лиги чемпионов - событие радостное и ответственное одновременно. Надо решать организационные вопросы и соблюдать правила поведения на секторе.В среду на 13-м секторе ожидается более двухсот болельщиков "Шерифа". Фанаты желто-черных планируют поддержать свою команду не только на домашних матчах Лиги чемпионов.Первая игра группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в 19.45 в Тирасполе. Ожидается, что на матч приедут около 300 фанатов донецкого клуба.*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России и целом ряде других стран.
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в молдове, фк "шериф"

Какой перформанс готовят фанаты "Шерифа" на первом матче ЛЧ

12:00 14.09.2021
78
© Sputnik / Sorokopud JuliaФанат ФК "Шериф"
Фанат ФК Шериф - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Представитель фан-движения тираспольского клуба рассказал Sputnik о подготовке к еврокубковой осени.
ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Фанаты "Шерифа" готовят перформанс на домашний матч группового раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Об этом корреспонденту Sputnik сообщил представитель фан-движения Андрей Федьковский.

"Перформанс будет. Не скажу вам сейчас, какой именно. Задача 13-го сектора - поддержать"Шерифа". А вообще, на такие громкие матчи много людей в первый раз приходят. Хорошо, если зрители будут активными и тоже поддержат команду", - говорит Федьковский.

Представитель фан-движения говорит, что выход "Шерифа" в группу Лиги чемпионов - событие радостное и ответственное одновременно. Надо решать организационные вопросы и соблюдать правила поведения на секторе.
"Есть перечень UEFA, где говорится, что запрещено, начиная с флага ИГИЛ* и свастики и заканчивая портретом Муссолини. Как и на любом матче, запрещены расистские лозунги, ксенофобия, есть ряд запретных символов. Все это строго соблюдается", - объясняет фанат "Шерифа".
© Sputnik / Sorokopud Julia13-й сектор
13-й сектор - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
13-й сектор
© Sputnik / Sorokopud Julia
В среду на 13-м секторе ожидается более двухсот болельщиков "Шерифа". Фанаты желто-черных планируют поддержать свою команду не только на домашних матчах Лиги чемпионов.

"Лично я и в Мадрид собираюсь. Я на все матчи стараюсь по возможности выезжать, независимо от того, где они проходят. Мне неважно, Хынчешты это или Мадрид", - подытожил Андрей Федьковский.

Первая игра группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в 19.45 в Тирасполе. Ожидается, что на матч приедут около 300 фанатов донецкого клуба.
*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России и целом ряде других стран.
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