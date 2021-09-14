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Список эпидмер в Кишиневе обновлен: что решила спецкомиссия
Список эпидмер в Кишиневе обновлен: что решила спецкомиссия
В Кишиневе спецкомиссия обновила список эпидемиологических мер
2021-09-14T11:44+0300
2021-09-14T11:54+0300
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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Заседание территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья прошло в столице в понедельник. Полное решение комиссии было опубликовано на сайте столичной примэрии 14 сентября. Согласно решению, в Кишиневе сохраняется "красный код" COVID-опасности. Также в столице приняли к сведению введение чрезвычайного положения в системе здравоохранения на национальном уровне, в том числе и в столице. В связи с этим, как говорится в документе, муниципальные власти продолжат закупку экспресс-тестов на коронавирус для педагогов и другого персонала учебных заведений.Кроме того, в примэрии будут и дальше организовывать процесс иммунизации персонала школ. Также продолжится и вакцинация кишиневцев. Сохраняются все основные эпидемиологические меры профилактики коронавируса: масочный режим во всех закрытых помещениях, регулярная дезинфекция в общественных местах. Также необходимо носить защитную маску на остановках общественного транспорта, в самом транспорте, а также не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе, если скопление людей не позволяет сохранять социальную дистанцию.
https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html
https://ru.sputnik.md/20210904/vlasti-kishineva-vydelyat-tri-milliona-leev-na-obyazatelnoe-testirovanie-uchiteley-44479906.html
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в молдове, кишинев, молдова

Список эпидмер в Кишиневе обновлен: что решила спецкомиссия

11:44 14.09.2021 (обновлено: 11:54 14.09.2021)
182
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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После решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья на заседание собралась и территориальная комиссия Кишинева.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Заседание территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья прошло в столице в понедельник. Полное решение комиссии было опубликовано на сайте столичной примэрии 14 сентября.
Согласно решению, в Кишиневе сохраняется "красный код" COVID-опасности. Также в столице приняли к сведению введение чрезвычайного положения в системе здравоохранения на национальном уровне, в том числе и в столице.
В связи с этим, как говорится в документе, муниципальные власти продолжат закупку экспресс-тестов на коронавирус для педагогов и другого персонала учебных заведений.
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Кроме того, в примэрии будут и дальше организовывать процесс иммунизации персонала школ. Также продолжится и вакцинация кишиневцев.
Сохраняются все основные эпидемиологические меры профилактики коронавируса: масочный режим во всех закрытых помещениях, регулярная дезинфекция в общественных местах.

"Рекомендуется избегать мероприятий с большим количеством людей. Необходимо сохранять социальную дистанцию в один метр на публичных мероприятиях", - говорится в решении.

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Также необходимо носить защитную маску на остановках общественного транспорта, в самом транспорте, а также не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе, если скопление людей не позволяет сохранять социальную дистанцию.
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