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https://ru.sputnik.md/20210914/ks-ogranichenie-mestnykh-nalogov-44737852.html
КС признал ограничение местных налогов неконституционными
КС признал ограничение местных налогов неконституционными
КС признал ограничение местных налогов неконституционными
2021-09-14T14:41+0300
2021-09-14T14:49+0300
в молдове
конституционный суд
молдова
домника маноле
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Конституционный суд (КС) признал неконституционными положения бюджетно-налоговой и таможенной политики, в частности те, в которых говорится об ограничении местных налогов. Об этом заявила на брифинге во вторник глава КС Домника Маноле. Напомним, данные положения были утверждены при правительстве Иона Кику в 2020 году, затем эти решения были опротестованы бывшим депутатом "Платформы DA" Дину Плынгэу. По мнению автора запроса, эти положения были приняты в парламенте при нарушении процедур. Председатель КС сослалась на статью 109 Конституции "Об основных принципах местного публичного управления", которая утверждает принципы местной автономии и децентрализации общественных служб. Кроме того, признанные неконституционными положения противоречат Европейской хартии местного самоуправления, которую подписала и Молдова. Напомним, в ноябре 2020 года примары нескольких молдавских городов и коммун протестовали у зданий правительства и Министерства финансов. Они выступали против ограничений по сбору местных налогов, которые были предусмотрены законопроектом о налоговой и таможенной политике на 2021 год. Участники акции тогда выразили уверенность, что эта инициатива помешает пополнению местных бюджетов и дальнейшему развитию населенных пунктов.
https://ru.sputnik.md/20201127/primary-ryada-naselennykh-punktov-protestovali-v-kishineve-32674400.html
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в молдове, конституционный суд, молдова, домника маноле

КС признал ограничение местных налогов неконституционными

14:41 14.09.2021 (обновлено: 14:49 14.09.2021)
179
© Sputnik / Mihai CarausКонституционный суд Молдавии
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Некоторые положения бюджетно-налоговой политики на нынешний год, утвержденные парламентом прошлого созыва, признали неконституционными.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Конституционный суд (КС) признал неконституционными положения бюджетно-налоговой и таможенной политики, в частности те, в которых говорится об ограничении местных налогов. Об этом заявила на брифинге во вторник глава КС Домника Маноле.
Напомним, данные положения были утверждены при правительстве Иона Кику в 2020 году, затем эти решения были опротестованы бывшим депутатом "Платформы DA" Дину Плынгэу. По мнению автора запроса, эти положения были приняты в парламенте при нарушении процедур.

"Указанные положения признаны неконституционными ", – отметила Маноле.

Председатель КС сослалась на статью 109 Конституции "Об основных принципах местного публичного управления", которая утверждает принципы местной автономии и децентрализации общественных служб.
Кроме того, признанные неконституционными положения противоречат Европейской хартии местного самоуправления, которую подписала и Молдова.

"Ограничение местных налогов во всех административно-территориальных единицах без учета экономической ситуации и специфических обстоятельств для каждой из них неэффективно. Есть возможность упущения доходов в местный бюджет", – добавила Маноле.

Напомним, в ноябре 2020 года примары нескольких молдавских городов и коммун протестовали у зданий правительства и Министерства финансов. Они выступали против ограничений по сбору местных налогов, которые были предусмотрены законопроектом о налоговой и таможенной политике на 2021 год.
Участники акции тогда выразили уверенность, что эта инициатива помешает пополнению местных бюджетов и дальнейшему развитию населенных пунктов.
Примары ряда населенных пунктов протестовали в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2020
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Видео: главы ряда населенных пунктов протестовали в Кишиневе
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