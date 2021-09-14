https://ru.sputnik.md/20210914/ks-ogranichenie-mestnykh-nalogov-44737852.html

КС признал ограничение местных налогов неконституционными

КС признал ограничение местных налогов неконституционными

КС признал ограничение местных налогов неконституционными

2021-09-14T14:41+0300

2021-09-14T14:41+0300

2021-09-14T14:49+0300

в молдове

конституционный суд

молдова

домника маноле

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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Конституционный суд (КС) признал неконституционными положения бюджетно-налоговой и таможенной политики, в частности те, в которых говорится об ограничении местных налогов. Об этом заявила на брифинге во вторник глава КС Домника Маноле. Напомним, данные положения были утверждены при правительстве Иона Кику в 2020 году, затем эти решения были опротестованы бывшим депутатом "Платформы DA" Дину Плынгэу. По мнению автора запроса, эти положения были приняты в парламенте при нарушении процедур. Председатель КС сослалась на статью 109 Конституции "Об основных принципах местного публичного управления", которая утверждает принципы местной автономии и децентрализации общественных служб. Кроме того, признанные неконституционными положения противоречат Европейской хартии местного самоуправления, которую подписала и Молдова. Напомним, в ноябре 2020 года примары нескольких молдавских городов и коммун протестовали у зданий правительства и Министерства финансов. Они выступали против ограничений по сбору местных налогов, которые были предусмотрены законопроектом о налоговой и таможенной политике на 2021 год. Участники акции тогда выразили уверенность, что эта инициатива помешает пополнению местных бюджетов и дальнейшему развитию населенных пунктов.

https://ru.sputnik.md/20201127/primary-ryada-naselennykh-punktov-protestovali-v-kishineve-32674400.html

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в молдове, конституционный суд, молдова, домника маноле