https://ru.sputnik.md/20210914/mavridi-predyavleno-obvinenie-v-pobege-44727615.html
Мавриди предъявлено обвинение в побеге
Мавриди предъявлено обвинение в побеге
Беглому киллеру Мавриди предъявлено обвинение в побеге
2021-09-14T10:27+0300
2021-09-14T10:27+0300
2021-09-14T10:27+0300
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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Обвинение в побеге из-под стражи предъявлено сбежавшему из подмосковного ИВС Александру Мавриди, он дал признательные показания, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что на допросе Мавриди дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. Из рюкзака Мавриди было изъято три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. Следователи провели комплекс неотложных следственных действий, после чего Мавриди был направлен в изолятор временного содержания.Побег произошел 6 августа, среди сбежавших был опасный преступник Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена - "мясного короля" Владимира Маругова - и лишении свободы столичного адвоката. Четверо его сообщников, которым вменялась кража, уже задержаны.
https://ru.sputnik.md/20210818/rossia-zaderzhanie-beglets-44005149.html
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Мавриди предъявлено обвинение в побеге
На допросе последний из пяти беглых заключенных Истринской колонии дал признательные показания.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Обвинение в побеге из-под стражи предъявлено сбежавшему из подмосковного ИВС Александру Мавриди, он дал признательные показания, сообщается на сайте СК РФ.
"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области допрошен Александр Мавриди. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи (часть 2 статьи 313 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на допросе Мавриди дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. Из рюкзака Мавриди было изъято три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. Следователи провели комплекс неотложных следственных действий, после чего Мавриди был направлен в изолятор временного содержания.
Побег произошел 6 августа, среди сбежавших был опасный преступник Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена - "мясного короля" Владимира Маругова - и лишении свободы столичного адвоката. Четверо его сообщников, которым вменялась кража, уже задержаны.