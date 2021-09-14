https://ru.sputnik.md/20210914/mavridi-predyavleno-obvinenie-v-pobege-44727615.html

Мавриди предъявлено обвинение в побеге

Мавриди предъявлено обвинение в побеге

Беглому киллеру Мавриди предъявлено обвинение в побеге

2021-09-14T10:27+0300

2021-09-14T10:27+0300

2021-09-14T10:27+0300

общество

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/1951/77/19517734_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_2f01fba6c7e0fa31f913bd4d420677e8.jpg

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Обвинение в побеге из-под стражи предъявлено сбежавшему из подмосковного ИВС Александру Мавриди, он дал признательные показания, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что на допросе Мавриди дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. Из рюкзака Мавриди было изъято три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. Следователи провели комплекс неотложных следственных действий, после чего Мавриди был направлен в изолятор временного содержания.Побег произошел 6 августа, среди сбежавших был опасный преступник Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена - "мясного короля" Владимира Маругова - и лишении свободы столичного адвоката. Четверо его сообщников, которым вменялась кража, уже задержаны.

https://ru.sputnik.md/20210818/rossia-zaderzhanie-beglets-44005149.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия