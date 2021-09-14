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Министр иностранных дел Словакии едет в Кишинев
Министр иностранных дел Словакии едет в Кишинев
Министр иностранных дел Словакии едет в Кишинев
2021-09-14T16:31+0300
2021-09-14T16:31+0300
2021-09-14T16:31+0300
политика
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министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
словакия
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок совершит визит в Кишинев в среду. Словацкий дипломат прибудет в Молдову по приглашению главы министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По данным МИДЕИ, в повестке визита – встреча с Попеску, президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу, премьер-министром Натальей Гаврилицей и вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским. В ходе обсуждения будут рассмотрены основные аспекты молдавско-словацкого сотрудничества, европейская повестка дня Молдовы, программы помощи развитию", – говорится в сообщении МИДЕИ.
https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-kagul-ungenyosnovnye-goroda-kuda-napravyat-pomosch-44735406.html
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в молдове, молдова, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова, словакия
Министр иностранных дел Словакии едет в Кишинев
Глава МИД Словакии встретится с первыми лицами страны и обсудит не только вопросы двустороннего сотрудничества, но и европейскую повестку дня Молдовы.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок совершит визит в Кишинев в среду. Словацкий дипломат прибудет в Молдову по приглашению главы министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.
По данным МИДЕИ, в повестке визита – встреча с Попеску, президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу, премьер-министром Натальей Гаврилицей и вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским.
В ходе обсуждения будут рассмотрены основные аспекты молдавско-словацкого сотрудничества, европейская повестка дня Молдовы, программы помощи развитию", – говорится в сообщении МИДЕИ.