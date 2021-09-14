https://ru.sputnik.md/20210914/mid-slovakiia-kishinev-44740617.html

Министр иностранных дел Словакии едет в Кишинев

Министр иностранных дел Словакии едет в Кишинев

Министр иностранных дел Словакии едет в Кишинев

2021-09-14T16:31+0300

2021-09-14T16:31+0300

2021-09-14T16:31+0300

политика

в молдове

молдова

министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова

словакия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/04/33857036_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_5082858c2b771f58caf8a4a28b527a39.jpg

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок совершит визит в Кишинев в среду. Словацкий дипломат прибудет в Молдову по приглашению главы министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По данным МИДЕИ, в повестке визита – встреча с Попеску, президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу, премьер-министром Натальей Гаврилицей и вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским. В ходе обсуждения будут рассмотрены основные аспекты молдавско-словацкого сотрудничества, европейская повестка дня Молдовы, программы помощи развитию", – говорится в сообщении МИДЕИ.

https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-kagul-ungenyosnovnye-goroda-kuda-napravyat-pomosch-44735406.html

молдова

словакия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова, словакия