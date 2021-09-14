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Мир за сутки: громкое задержание, самолет с контрабандой и повреждения на "Фукусиме-1"
Мир за сутки: громкое задержание, самолет с контрабандой и повреждения на "Фукусиме-1"
задержан киллер Мавриди Истра Молдова контрабанда сигарет Фукусима дефекты
2021-09-14T08:45+0300
2021-09-14T08:47+0300
общество
в молдове
в мире
фукусима
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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из истринского изолятора временного содержания, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, передает РИА Новости.Она уточнила, что операция прошла совместно с коллегами из Московской области и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.Беглеца разыскали в московском районе Митино, на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого и доставили в территориальный отдел СК.Резонансный побег пяти человек из изолятора в Истре произошел 6 августа. Четверо проходили по делу о краже, Мавриди же обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.Троих беглецов в разное время удалось задержать, еще один сдался сам.По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли выработать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.Сотруднику учреждения предъявили обвинения по статье "Превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями". По ней ему может грозить до десяти лет заключения. Фигурант дела полностью признал вину.Самолет контрабандных сигарет Пограничная полиция Молдовы пресекла попытку провоза контрабанды сигарет на территорию Румынии. Руководство пограничного ведомства прибыло на место, чтобы подробно запротоколировать инцидент. Сообщается, что задержаны трое граждан Украины.По предварительной информации, самолет использовался для перевозки контрабандных сигарет. Он вылетел с территории Украины, конечным пунктом назначения была соседняя Румыния.На АЭС "Фукусима-1" в Японии выявлены серьезные поврежденияКомпания - оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO заявила о выявлении повреждений почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.В конце августа специалисты обнаружили повреждение одного из фильтров, которые должны предотвращать утечки радиоактивной воды из системы. Это обусловило проведение масштабной проверки системы. Дефекты были обнаружены у 24 из 25 фильтров.Телеканал отмечает: хотя TEPCO пока не фиксировала случаев утечек радиоактивной воды из системы ALPS, такая возможность не исключена.Аналогичная проблема на станции возникала два года назад. Тогда TEPCO так и не смогла установить причину повреждений. Оператор заменил фильтры, и работа системы продолжалась.В конце апреля правительство Японии приняло решение с 2023 года разрешить сброс в океан воды, прошедшей обработку в системе ALPS, которая очищает радиоактивную воду. Решение вызвало озабоченность России, Китая, Южной Кореи и КНДР. В то же время МАГАТЭ заявило о поддержке этого решения и намерении направить группу специалистов для мониторинга.Против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море выступают 30 организаций граждан, Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов, а также отдельно ассоциации рыбаков префектур Фукусима, Мияги и Ибараки. В префектуре Фукусима о своем несогласии заявил 41 муниципалитет — около 70 процентов от общего числа.
https://ru.sputnik.md/20210812/kak-bezhali-iz-kolonii-v-istre-sledstvennyy-komitet-raskryl-podrobnosti-43840014.html
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в молдове, в мире, фукусима

Мир за сутки: громкое задержание, самолет с контрабандой и повреждения на "Фукусиме-1"

08:45 14.09.2021 (обновлено: 08:47 14.09.2021)
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© Photo : Facebook / Poliţia de FrontierăСамолет с контрабандой сигарет задержан в Молдове
Самолет с контрабандой сигарет задержан в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из истринского изолятора временного содержания, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, передает РИА Новости.
Она уточнила, что операция прошла совместно с коллегами из Московской области и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.
Беглеца разыскали в московском районе Митино, на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого и доставили в территориальный отдел СК.
Резонансный побег пяти человек из изолятора в Истре произошел 6 августа. Четверо проходили по делу о краже, Мавриди же обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.
Троих беглецов в разное время удалось задержать, еще один сдался сам.
Изолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
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По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли выработать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.
Сотруднику учреждения предъявили обвинения по статье "Превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями". По ней ему может грозить до десяти лет заключения. Фигурант дела полностью признал вину.

Самолет контрабандных сигарет

Пограничная полиция Молдовы пресекла попытку провоза контрабанды сигарет на территорию Румынии.

"Основываясь на оперативной информации о незаконном пересечении воздушного пространства, следователи пограничной полиции утром во вторник оперативно отреагировали и задержали самолет Ан-2 в районе населенного пункта Глиная-Микэ Единецкого района", - отмечается в сообщении погранполиции.

Руководство пограничного ведомства прибыло на место, чтобы подробно запротоколировать инцидент. Сообщается, что задержаны трое граждан Украины.
По предварительной информации, самолет использовался для перевозки контрабандных сигарет. Он вылетел с территории Украины, конечным пунктом назначения была соседняя Румыния.

На АЭС "Фукусима-1" в Японии выявлены серьезные повреждения

Компания - оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO заявила о выявлении повреждений почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
В конце августа специалисты обнаружили повреждение одного из фильтров, которые должны предотвращать утечки радиоактивной воды из системы. Это обусловило проведение масштабной проверки системы. Дефекты были обнаружены у 24 из 25 фильтров.
Телеканал отмечает: хотя TEPCO пока не фиксировала случаев утечек радиоактивной воды из системы ALPS, такая возможность не исключена.
Хранилище ядерных отходов на Украине - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
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Аналогичная проблема на станции возникала два года назад. Тогда TEPCO так и не смогла установить причину повреждений. Оператор заменил фильтры, и работа системы продолжалась.
В конце апреля правительство Японии приняло решение с 2023 года разрешить сброс в океан воды, прошедшей обработку в системе ALPS, которая очищает радиоактивную воду. Решение вызвало озабоченность России, Китая, Южной Кореи и КНДР. В то же время МАГАТЭ заявило о поддержке этого решения и намерении направить группу специалистов для мониторинга.
Против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море выступают 30 организаций граждан, Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов, а также отдельно ассоциации рыбаков префектур Фукусима, Мияги и Ибараки. В префектуре Фукусима о своем несогласии заявил 41 муниципалитет — около 70 процентов от общего числа.
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