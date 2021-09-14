https://ru.sputnik.md/20210914/moldavskoe-knyazhestvo-osmanskoe-igo-44731381.html

День, когда в Молдавском княжестве пошатнулось Османское иго

День, когда в Молдавском княжестве пошатнулось Османское иго

День, когда в Молдавском княжестве пошатнулось Османское иго

2021-09-14T13:30+0300

2021-09-14T13:30+0300

2021-09-14T13:30+0300

аналитика

молдова

история

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Этот международный акт стал следствием одной из самых триумфальных для России войн с Турцией. Царские войска под командованием генерала Дибича находилась на подступах к османской столице. Порта запросила мира и проявила большую уступчивость на переговорах.Положения, заключенные в Адрионополе, по сути, восстанавливали самостоятельность Молдавии и Валахии. Турецкие крепости на левом берегу Дуная уничтожались, а их земли возвращались прежним хозяевам. Княжества восстанавливали таможенную границу по Дунаю под охраной собственной вооруженной стражи. Воссоздавалось "земское войско". Порта отказалась от взимания "хлеба и других припасов, овец и строевого леса", "не будет требовать от сих княжеств ни рабочих для крепостей". Условием такого отказа было ежегодное внесение суммы денег, которая "с общего согласия определена будет".Для жителей дунайских княжеств провозглашался принцип свободной торговли, свободы плавания по Дунаю "с паспортами своего правительства".Наконец, господари Молдавии и Валахии подлежали пожизненному избиранию местными боярами. Внутреннее же управление в княжествах предстояло осуществлять по административным регламентам, разработанным под присмотром временной российской администрации "согласно с желанием, изъявленным собранием почетнейших обывателей края".При всей трудности реализации данных договоренностей они оказали огромное позитивное влияние на дальнейшую судьбу дунайских княжеств.Особое значение имела отмена османской монополии на торговлю с Молдавией и Валахией. Это позволило княжествам наладить полноценную внешнюю торговлю. Вскоре они стали значимыми поставщиками зерна в европейские страны.За 30-е годы XIX века посевные площади в дунайских княжествах расширились почти в два раза. Здесь происходили те же процессы, что двумя десятилетиями раньше начались в российской Бессарабии: распахивались степи, вырубались леса, быстро росло население. Взрывной рост производства в сельском хозяйстве создавал почву для развития промышленности.14 ноября 1829-го для подготовки политических мер Адрианопольского договора в Бухарест прибыл новый Полномочный председатель диванов (правительств) Молдавии и Валахии российский генерал-лейтенант Павел Киселев. К тому времени он уже успел послужить при царском дворе и в армейских штабах. В российских элитах он слыл экспертом по дунайским княжествам и даже собирался написать их историю.Современники отмечали, что в день его прибытия в новом качестве на Дунай здесь произошло землетрясение. Политическое же землетрясение вызвала осуществленная под началом Киселева разработка Органических регламентов – основных законов княжеств. Их принятие в 1831 году стало итогом напряженной и кропотливой работы, к которой были привлечены представители боярских кругов. Страсти кипели нешуточные: сталкивались геополитические интересы разных государств, клановые мотивы аристократических групп, потребности разных социальных классов.Во многом повторилась ситуация с Уложенной комиссией в России при Екатерине II, когда более либеральным инициаторам реформ пришлось преодолевать сопротивление консерваторов из числа местной знати. Особенно это проявлялось в вопросах статуса крестьян, объема и сроков барщины.Основной регламент Молдавского княжества был принят на представительном Ревизионном собрании в Яссах в конце октября. Согласно его положениям, все слои населения (включая крестьян) наделялись личными правами и свободами. Неприкосновенность жизни была закреплена даже за цыганами (чего раньше не было). Отныне в княжествах их запрещалось убивать.Господарем Молдавии мог стать боярин первого класса, достигший 40 лет и бывший подданным княжества хотя бы во втором поколении. Он являлся пожизненным главой исполнительной власти, назначал министров и командовал войском.Монарха избирало Чрезвычайное собрание, которое формировалось из представителей высшего духовенства, бояр первого и второго классов, депутатов от уездов и городов. Представительным органом власти являлось Всеобщее ординарное собрание, в которое входили представители духовенства и по 16 делегатов от аристократии и от уездов.Всеобщее собрание созывалось господарем, рассматривало государственный бюджет, решало вопросы развития торговли, промышленности, земледелия и образования. Право законодательной инициативы было исключительно у господаря. Он мог распустить собрание и созвать новое, предварительно заручившись согласием державы – сюзерена (Турции) и державы – покровителя (России). В то же время господарь не имел права вводить новые налоги без согласия законодательного корпуса. Существовала возможность отрешения от должности господаря в случае нарушения им Основного регламента.Таким образом "Конституция Киселева" вводила в Молдавии дуалистическую форму монархии, сочетающую сильную монархическую власть при влиятельном представительном органе власти. Важную роль играл совместный арбитраж "стран – гарантов" нового статуса Молдавии.История отвела действию данной политической системы немного времени. После прекращения полномочий Киселева в 1834 году и вывода из дунайских княжеств российских военных господари овладели всей полнотой власти, это усилило боярско-чиновничий произвол, коррупцию."Весна народов" 1848 года принесла революционные выступления и на Дунай. Символично, что петиция-прокламация с требованиями в адрес господаря Молдовы была принята на собрании оппозиции в ясской гостинице "Петербург". Первым требованием было неукоснительное соблюдение "Органических регламентов" Киселева. Также протестующие требовали отмены цензуры, телесных наказаний, расширения политических свобод.Под влиянием революционных событий деятельность представительных учреждений приостанавливалась. Отменялась выборность господарей, вплоть до Крымской войны они назначались султаном по согласованию с царем на семь лет.Тем не менее добытый Россией Адрианопольский мир и разработанный под началом Киселева Органический регламент открыли перед Молдавским княжеством (как и перед Валахией) новые перспективы развития. Массовое сознание уже давно позабыло о тех событиях "седой старины", и лишь проспект Киселева в Бухаресте, вопреки сменам политических режимов и геополитических ориентаций к западу от Прута, является немым напоминанием о них.

https://ru.sputnik.md/20210830/rumyniya-pridnestrovie-44352310.html

https://ru.sputnik.md/20210828/kak-moldavane-priblizhali-perekhod-kryma-pod-vlast-rossii-44269872.html

https://ru.sputnik.md/20210728/kak-moldova-ukrainu-poluchila-i-sobiralas-stroit-obschuyu-stolitsu-43324930.html

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2021

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аналитика , молдова, история