https://ru.sputnik.md/20210914/moldova-otmenili-den-vina-44745737.html
Официально: День вина в Молдове в этом году отменен
Официально: День вина в Молдове в этом году отменен
Официально: День вина в этом году в Молдове отменили
2021-09-14T17:38+0300
2021-09-14T17:38+0300
2021-09-14T17:58+0300
в молдове
молдова
день вина
коронавирус
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. В этом году в Молдове не будет проводиться День вина, сообщили во вторник представители винодельческой отрасли. "Сообщаем вам, что в условиях пандемии, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19 (SARS-COV-2), все публичные праздничные мероприятия будут отменены, в том числе Национальный день вина", – заявили в Национальном бюро винограда и вина.По данным ведомства, распоряжение об отмене традиционного осеннего массового праздника подписал глава Минсельхоза Виорел Герчиу.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица направила запрос на отмену всех массовых мероприятий с присутствием большого количества людей. Такое требование связано с ростом количества новых случаев коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html
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в молдове, молдова, день вина
Официально: День вина в Молдове в этом году отменен
17:38 14.09.2021 (обновлено: 17:58 14.09.2021)
Традиционный фестиваль вина в 2021 году официально отменен.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. В этом году в Молдове не будет проводиться День вина, сообщили во вторник представители винодельческой отрасли.
"Сообщаем вам, что в условиях пандемии, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19 (SARS-COV-2), все публичные праздничные мероприятия будут отменены, в том числе Национальный день вина", – заявили в Национальном бюро винограда и вина.
По данным ведомства, распоряжение об отмене традиционного осеннего массового праздника подписал глава Минсельхоза Виорел Герчиу.
Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица направила запрос на отмену всех массовых мероприятий с присутствием большого количества людей. Такое требование связано с ростом количества новых случаев коронавируса.