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Официально: День вина в Молдове в этом году отменен
Официально: День вина в Молдове в этом году отменен
Официально: День вина в этом году в Молдове отменили
2021-09-14T17:38+0300
2021-09-14T17:58+0300
в молдове
молдова
день вина
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. В этом году в Молдове не будет проводиться День вина, сообщили во вторник представители винодельческой отрасли. "Сообщаем вам, что в условиях пандемии, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19 (SARS-COV-2), все публичные праздничные мероприятия будут отменены, в том числе Национальный день вина", – заявили в Национальном бюро винограда и вина.По данным ведомства, распоряжение об отмене традиционного осеннего массового праздника подписал глава Минсельхоза Виорел Герчиу.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица направила запрос на отмену всех массовых мероприятий с присутствием большого количества людей. Такое требование связано с ростом количества новых случаев коронавируса.
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в молдове, молдова, день вина

Официально: День вина в Молдове в этом году отменен

17:38 14.09.2021 (обновлено: 17:58 14.09.2021)
156
© Sputnik / OsmatescoДень вина
День вина - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Традиционный фестиваль вина в 2021 году официально отменен.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. В этом году в Молдове не будет проводиться День вина, сообщили во вторник представители винодельческой отрасли.
"Сообщаем вам, что в условиях пандемии, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19 (SARS-COV-2), все публичные праздничные мероприятия будут отменены, в том числе Национальный день вина", – заявили в Национальном бюро винограда и вина.
По данным ведомства, распоряжение об отмене традиционного осеннего массового праздника подписал глава Минсельхоза Виорел Герчиу.
Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица направила запрос на отмену всех массовых мероприятий с присутствием большого количества людей. Такое требование связано с ростом количества новых случаев коронавируса.
Ambulanță - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
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