https://ru.sputnik.md/20210914/moldova-otmenili-den-vina-44745737.html

Официально: День вина в Молдове в этом году отменен

Официально: День вина в Молдове в этом году отменен

Официально: День вина в этом году в Молдове отменили

2021-09-14T17:38+0300

2021-09-14T17:38+0300

2021-09-14T17:58+0300

в молдове

молдова

день вина

коронавирус

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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. В этом году в Молдове не будет проводиться День вина, сообщили во вторник представители винодельческой отрасли. "Сообщаем вам, что в условиях пандемии, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19 (SARS-COV-2), все публичные праздничные мероприятия будут отменены, в том числе Национальный день вина", – заявили в Национальном бюро винограда и вина.По данным ведомства, распоряжение об отмене традиционного осеннего массового праздника подписал глава Минсельхоза Виорел Герчиу.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица направила запрос на отмену всех массовых мероприятий с присутствием большого количества людей. Такое требование связано с ростом количества новых случаев коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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