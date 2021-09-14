https://ru.sputnik.md/20210914/moldove-novoe-podorozhanie-topliva-nare-opublikovalo-tseny-44734274.html
В Молдове ожидается новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало цены
В Молдове ожидается новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало цены
В Молдове ожидается новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены
2021-09-14T12:15+0300
2021-09-14T12:15+0300
2021-09-14T12:15+0300
экономика
в молдове
молдова
цены на топливо
национальное агентство по регулированию в энергетике
бензин
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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 15 сентября). Цена 95-го бензина составила 20,85 лея за литр (+2 бана). Цена дизтоплива вырастет до 16,72 лея (+1 бан).Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
https://ru.sputnik.md/20210907/rost-tsen-toplivo-44555916.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин
В Молдове ожидается новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало цены
Топливо — ни дня без подорожания. Максимальные цены на 15 сентября снова будут выше нынешних.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 15 сентября).
Цена 95-го бензина составила 20,85 лея за литр (+2 бана). Цена дизтоплива вырастет до 16,72 лея (+1 бан).
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.