https://ru.sputnik.md/20210914/moldove-novoe-podorozhanie-topliva-nare-opublikovalo-tseny-44734274.html

В Молдове ожидается новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало цены

В Молдове ожидается новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало цены

В Молдове ожидается новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены

2021-09-14T12:15+0300

2021-09-14T12:15+0300

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экономика

в молдове

молдова

цены на топливо

национальное агентство по регулированию в энергетике

бензин

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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 15 сентября). Цена 95-го бензина составила 20,85 лея за литр (+2 бана). Цена дизтоплива вырастет до 16,72 лея (+1 бан).Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.

https://ru.sputnik.md/20210907/rost-tsen-toplivo-44555916.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, цены на топливо, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин