https://ru.sputnik.md/20210914/noyabre-dvukh-naselennykh-punktakh-moldovy-proydut-mestnye-vybory-44733314.html

В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы

В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы

В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы

2021-09-14T12:12+0300

2021-09-14T12:12+0300

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в молдове

молдова

местные выборы

центральная избирательная комиссия

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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы 21 ноября. Решение было принято членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на заседании во вторник. Таким образом, выборы примара состоятся в селе Опачь Каушанского района, а также в коммуне Князевка Леовского района. Местные выборы 21 ноября 2021 года пройдут в 15 населенных пунктах страны:

https://ru.sputnik.md/20210826/moldovy-proydut-mestnye-vybory-44253555.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, местные выборы, центральная избирательная комиссия