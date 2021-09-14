https://ru.sputnik.md/20210914/noyabre-dvukh-naselennykh-punktakh-moldovy-proydut-mestnye-vybory-44733314.html
В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
2021-09-14T12:12+0300
2021-09-14T12:12+0300
2021-09-14T12:22+0300
в молдове
молдова
местные выборы
центральная избирательная комиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/02/37/023794_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9b48140c05ae22a990e33491c3c49253.jpg
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы 21 ноября. Решение было принято членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на заседании во вторник. Таким образом, выборы примара состоятся в селе Опачь Каушанского района, а также в коммуне Князевка Леовского района. Местные выборы 21 ноября 2021 года пройдут в 15 населенных пунктах страны:
https://ru.sputnik.md/20210826/moldovy-proydut-mestnye-vybory-44253555.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/02/37/023794_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_b9c5ad51690c8773a2d92f740e365771.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, местные выборы, центральная избирательная комиссия
В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
12:12 14.09.2021 (обновлено: 12:22 14.09.2021)
В ЦИК утвердили проведение местных выборах еще в одном селе и одной коммуне.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы 21 ноября. Решение было принято членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на заседании во вторник.
Таким образом, выборы примара состоятся в селе Опачь Каушанского района, а также в коммуне Князевка Леовского района.
Местные выборы 21 ноября 2021 года пройдут в 15 населенных пунктах страны:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуна Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
коммуне Князевка Леовского района.