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В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
2021-09-14T12:12+0300
2021-09-14T12:22+0300
в молдове
молдова
местные выборы
центральная избирательная комиссия
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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы 21 ноября. Решение было принято членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на заседании во вторник. Таким образом, выборы примара состоятся в селе Опачь Каушанского района, а также в коммуне Князевка Леовского района. Местные выборы 21 ноября 2021 года пройдут в 15 населенных пунктах страны:
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, местные выборы, центральная избирательная комиссия

В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы

12:12 14.09.2021 (обновлено: 12:22 14.09.2021)
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© SputnikИзбирательная урна с гербом Молдавии
Избирательная урна с гербом Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В ЦИК утвердили проведение местных выборах еще в одном селе и одной коммуне.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы 21 ноября. Решение было принято членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на заседании во вторник.
Таким образом, выборы примара состоятся в селе Опачь Каушанского района, а также в коммуне Князевка Леовского района.
Местные выборы 21 ноября 2021 года пройдут в 15 населенных пунктах страны:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуна Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
коммуне Князевка Леовского района.
Подсчет голосов на досрочных парламентских выборах в Молдове-2021 - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Политика
В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
26 августа, 12:43
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