https://ru.sputnik.md/20210914/odna-iz-samykh-opasnykh-professiy-v-mire-po-lezviyu-nozha-i-bez-prava-na-oshibku-44748054.html

Одна из самых опасных профессий в мире: по лезвию ножа и без права на ошибку

Одна из самых опасных профессий в мире: по лезвию ножа и без права на ошибку

Смотрите на видео, кто и как в Молдове обезвреживает бомбы

2021-09-14T19:13+0300

2021-09-14T19:13+0300

2021-09-14T19:13+0300

видео

в молдове

бомба

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В экипировке, вес которой превышает 30 килограммов, эти люди находятся часами, проверяя поступившие сообщения о минировании. Сотрудники отдела технико-взрывных работ – единственные в Молдове специалисты, которые могут обезвредить бомбу или проверить подозрительный предмет. Смотрите в видео Sputnik Молдова, как проходит процесс обезвреживания самодельных взрывных устройств. Съемки проходили во время моделирования процесса обезвреживания.

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2021

Крина Баля https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31526984_0:0:960:960_100x100_80_0_0_fb6094d7b355126c79c5e11ca997dba0.jpg

Крина Баля https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31526984_0:0:960:960_100x100_80_0_0_fb6094d7b355126c79c5e11ca997dba0.jpg

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в молдове, бомба, видео