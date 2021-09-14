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Одна из самых опасных профессий в мире: по лезвию ножа и без права на ошибку
Одна из самых опасных профессий в мире: по лезвию ножа и без права на ошибку
Смотрите на видео, кто и как в Молдове обезвреживает бомбы
2021-09-14T19:13+0300
2021-09-14T19:13+0300
видео
в молдове
бомба
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В экипировке, вес которой превышает 30 килограммов, эти люди находятся часами, проверяя поступившие сообщения о минировании. Сотрудники отдела технико-взрывных работ – единственные в Молдове специалисты, которые могут обезвредить бомбу или проверить подозрительный предмет. Смотрите в видео Sputnik Молдова, как проходит процесс обезвреживания самодельных взрывных устройств. Съемки проходили во время моделирования процесса обезвреживания.
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Крина Баля
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в молдове, бомба, видео

Одна из самых опасных профессий в мире: по лезвию ножа и без права на ошибку

19:13 14.09.2021
229
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Крина Баля - Sputnik Молдова
Крина Баля
Все материалы
Опасная профессия: кто они, люди, которые обезвреживают бомбы в Молдове.
В экипировке, вес которой превышает 30 килограммов, эти люди находятся часами, проверяя поступившие сообщения о минировании. Сотрудники отдела технико-взрывных работ – единственные в Молдове специалисты, которые могут обезвредить бомбу или проверить подозрительный предмет.
Смотрите в видео Sputnik Молдова, как проходит процесс обезвреживания самодельных взрывных устройств. Съемки проходили во время моделирования процесса обезвреживания.
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