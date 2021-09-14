https://ru.sputnik.md/20210914/parlament-novyy-deputat-pas-44731019.html

В парламенте - новый депутат PAS: кто занял место Зинаиды Попа

В парламенте - новый депутат PAS: кто занял место Зинаиды Попа

В парламенте - новый депутат PAS: кто занял место Зинаиды Попа

2021-09-14T11:25+0300

2021-09-14T11:25+0300

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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В Конституционном суде (КС) утвердили мандат нового депутата фракции "Действие и солидарность" (PAS) Виорела Барда. На утверждение в КС этот вопрос был выдвинут Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Барда займет место другого парламентария PAS, сдавшего свой мандат, - Зинаиды Попа. Она официально объявила о своем уходе из парламента, чтобы продолжить деятельность в муниципальном совете Кишинева.Известно, что Виорел Барда учился в полицейской академии им. Штефана чел Маре. Он работал старшим инспектором отдела кадров этой академии, позже занимал должность преподавателя кафедры уголовного и судебного процесса. В 2006 году работал главным инспектором по профессиональной подготовке в отделении полиции сектора Рышкановка, а с 2019 года по настоящее время занимает должность начальника 11-го Главного управления строительства в Республике Молдова.

https://ru.sputnik.md/20210820/pas-ostalis-bez-odnogo-deputata-parlament-44088414.html

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