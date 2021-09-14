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В парламенте - новый депутат PAS: кто занял место Зинаиды Попа
В парламенте - новый депутат PAS: кто занял место Зинаиды Попа
В парламенте - новый депутат PAS: кто занял место Зинаиды Попа
2021-09-14T11:25+0300
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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В Конституционном суде (КС) утвердили мандат нового депутата фракции "Действие и солидарность" (PAS) Виорела Барда. На утверждение в КС этот вопрос был выдвинут Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Барда займет место другого парламентария PAS, сдавшего свой мандат, - Зинаиды Попа. Она официально объявила о своем уходе из парламента, чтобы продолжить деятельность в муниципальном совете Кишинева.Известно, что Виорел Барда учился в полицейской академии им. Штефана чел Маре. Он работал старшим инспектором отдела кадров этой академии, позже занимал должность преподавателя кафедры уголовного и судебного процесса. В 2006 году работал главным инспектором по профессиональной подготовке в отделении полиции сектора Рышкановка, а с 2019 года по настоящее время занимает должность начальника 11-го Главного управления строительства в Республике Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210820/pas-ostalis-bez-odnogo-deputata-parlament-44088414.html
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в молдове, молдова, парламент

В парламенте - новый депутат PAS: кто занял место Зинаиды Попа

11:25 14.09.2021 (обновлено: 11:31 14.09.2021)
135
© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Конституционном суде утвердили мандат нового депутата.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В Конституционном суде (КС) утвердили мандат нового депутата фракции "Действие и солидарность" (PAS) Виорела Барда. На утверждение в КС этот вопрос был выдвинут Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Барда займет место другого парламентария PAS, сдавшего свой мандат, - Зинаиды Попа. Она официально объявила о своем уходе из парламента, чтобы продолжить деятельность в муниципальном совете Кишинева.
Известно, что Виорел Барда учился в полицейской академии им. Штефана чел Маре. Он работал старшим инспектором отдела кадров этой академии, позже занимал должность преподавателя кафедры уголовного и судебного процесса.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Политика
PAS остались без одного депутата в парламенте
20 августа, 13:22
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В 2006 году работал главным инспектором по профессиональной подготовке в отделении полиции сектора Рышкановка, а с 2019 года по настоящее время занимает должность начальника 11-го Главного управления строительства в Республике Молдова.
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