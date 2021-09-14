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Погодные рекорды Молдовы 14 сентября
Погодные рекорды Молдовы 14 сентября
Погодные рекорды Молдовы 14 сентября
2021-09-14T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Самое холодное четырнадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +3,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 2011 году. Тогда термометры показали +32,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 14 сентября

00:01 14.09.2021
153
© Sputnik / Mihai CarausToamna
Toamna - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Самое холодное четырнадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +3,3 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум в этот день зафиксировали в 2011 году. Тогда термометры показали +32,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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